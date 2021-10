Výsledky sněmovních voleb mají být ve Sbírce zákonů v úterý

Praha - Státní volební komise nezjistila vážnější problémy během sněmovních voleb, jejich výsledky předala k úternímu zveřejnění ve Sbírce zákonů. Od středy by pak bylo možné výsledky či hlasování napadnout u Nejvyššího správního soudu. Po dnešním jednání komise to novinářům řekl náměstek ministra vnitra pro legislativu Petr Vokáč.

Během hlasování byly podle Vokáče zaznamenány pouze běžné incidenty, tedy "drobné konflikty a zdravotní indispozice". Místopředsedkyně Českého statistického úřadu Eva Krumpová uvedla, že "zpracování výsledků voleb proběhlo naprosto bez komplikací a žádné technické problémy nenastaly".

Volební výsledky bylo nutné korigovat pouze za obec Nosislav na Brněnsku, kde volební komise dodatečně zjistila, že zapomněla započítat preferenční hlasy pro koalici Spolu. "Nicméně naprosto to nemělo žádný vliv na přepočet mandátů," dodala Krumpová. Městys Nosislav má na 1100 voličů, z nichž přišlo hlasovat 71 procent. Kolice Spolu tak skončila druhá za ANO, nejvíce přednostních hlasů tam v rámci koalice Spolu získal předseda ODS Petr Fiala.

Na soud se budou moci obrátit jednotlivci i volební strany. Mohli by navrhnout zrušení platnosti volby třeba jen jednoho poslance, pokud byl podle nich výsledek hlasování ovlivněn porušením volebního zákona. Stížnosti bude možné dodat soudu v desetidenní lhůtě, tedy od středy 13. října do pátku 22. října do 16:00.

Očekává se, že regulérnost hlasování by mohly napadnout příznivci ANO, které poměrně těsně podlehlo koalici Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Dělilo je 35.765 hlasů, přičemž za neplatné bylo v letošních volbách označeno 36.794 hlasovacích lístků. Platných hlasů bylo 5,375.090, ke vstupu do Sněmovny tak jednotlivé strany nebo hnutí musely získat 268.755 hlasů. Hnutí Přísaha k tomu chybělo 17.193 hlasů, ČSSD pak 18.358 hlasů.