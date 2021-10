Výsledky sněmovních voleb byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů

Ilustrační foto - Volební místnost ve Fakultní základní škole České mládeže v Ústí nad Labem během voleb do Poslanecké sněmovny, kterou si vybral pro hlasování předseda Pirátů Ivan Bartoš, 8. října 2021.

Praha - Výsledky víkendových voleb do Poslanecké sněmovny byly dnes vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Od středy do příštího pátku bude možné regulérnost voleb zpochybnit u Nejvyššího správního soudu. Oficiálním vyhlášením výsledků bylo zároveň přerušeno trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO), který znovuzvolením získal opět poslaneckou imunitu. Státní zástupce tak o jeho vydání k trestnímu stíhání bude muset požádat znovu.

Výsledky voleb ve Sbírce zákonů mají podobu schválenou Státní volební komisí. Na 16 stranách obsahují informace o počtu voličů, o počtu platných hlasů, které dostaly volební uskupení celkem a v každém kraji, v němž kandidovaly, a seznam nových poslanců a jejich náhradníků podle stran a v pořadí podle počtu přednostních hlasů.

Letošní volby do dolní komory vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) poměrně těsně před hnutím ANO 2011. Třetí skončila koalice Pirátů a Starostů, do Sněmovny se dostalo ještě hnutí SPD. Žádná z ostatních 18 kandidujících stran a hnutí nezískala potřebných pět procent hlasů pro vstup do Sněmovny. Poslance tak v novém volebním období nebudou mít například ČSSD ani KSČM.

"Do doby opětovného vydání souhlasu k trestnímu stíhání není možné ve věci ve vztahu k osobě, která mandát získala, pokračovat," sdělil ČTK k Babišově mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Nadále ale podle něj platí v případě Babišova trestního stíhání v kauze Čapí hnízdo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch se má do 20. října vypořádat s výtkami Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Šaroch podle vrchního státního zastupitelství pochybil, když bezodkladně nereagoval na nové informace týkající se možného výslechu svědků v kauze Čapí hnízdo. V případu jsou obviněni Babiš a jeho někdejší poradkyně Jana Nagyová (dříve Mayerová). Policie je stíhá kvůli poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.

V kauze Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo. Až v polovině letošního září na policii v kauze vypovídal premiérův syn Andrej Babiš mladší, novinářům po svém výslechu řekl, že z něj otec udělal takzvaného bílého koně a že nikdy nechtěl být součástí dotačního podvodu.