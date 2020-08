Vyšetřování požáru v Bohumíně pokračuje, lidé by se mohli vrátit

Bohumín (Karvinsko) - V Bohumíně na Karvinsku bude dnes pokračovat vyšetřování tragického požáru, při němž v sobotu zemřelo 11 lidí a není vyloučeno, že ho má na svědomí žhář. Další obyvatelé by se dnes mohli vrátit do domu. Stále v něm ale nejde elektřina ani plyn. ČTK to řekl mluvčí hasičů Lukáš Popp. Ve vyšetřování budou pokračovat rovněž policisté.

Podle Poppa hasiči ukončili prohlídku místa neštěstí kolem 01:00 a dnes budou znovu pokračovat. "Můžeme potvrdit, že na místě byly nalezeny stopy akcelerantu (hoření), proto takový rychlý průběh toho požáru a rychlý rozvoj. Zatím přesně nemůžeme určit, jestli to bylo na jednom místě nebo na několika místech a ani nemůžeme určit o jaký akcelerant se jednalo," uvedl Popp.

Podle informací, které má k dispozici, nemá dům ohroženou statiku a nehrozí jeho zborcení. Obyvatelé by se tak dnes mohli postupně vracet do jednotlivých bytů. "Stále platí ta informace, že ten dům je odpojen od elektrické energie i od plynu," uvedl Popp. Místostarosta města Igor Bruzl (ČSSD) uvedl, že město je nájemníkům z nejvíc zasažených bytů připraveno zajistit náhradní ubytování. Panelový dům je ve vlastnictví města.

Požár vypukl v Nerudově ulici v části Nový Bohumín krátce před 18:00, konkrétně v 11. patře. Šest lidí, včetně tří dětí, zemřelo v bytě. Dalších pět lidí poté, kdy se snažili před ohněm uchránit skokem z domu. Během požáru bylo rovněž deset lidí zraněno, včetně hasičů a policisty. Na místo bylo postupně vysláno šest zdravotnických a tři lékařské posádky z nejbližšího okolí, včetně letecké výjezdové skupiny z Ostravy. Posádky záchranné služby převezly zraněné do Fakultní nemocnice v Ostravě, do Městské nemocnice Ostrava a do nemocnic v Karviné-Ráji a v Havířově. "Dvě osoby utrpěly těžké popáleniny, zbývajících osm pacientů mělo popáleniny lehčí nebo byli zasaženi různými stupni nadýchání zplodin hoření," uvedl mluvčí záchranné služby Ladislav Lang. Dodal, že dalších pět pacientů, u nichž šlo o lehčí poranění nebo akutní stresovou reakci, bylo po ošetření ponecháno na místě. Lidé už na sociálních sítích vyjadřují účast pozůstalým.

Iva Piskalová z Fakultní nemocnice Ostrava dnes ČTK řekla, že v tomto zdravotnickém zařízení je hospitalizováno pět pacientů. Dva jsou na jednotce intenzivní péče ve vážném stavu. Tři pak na standardním oddělení. Jsou stabilizovaní a mimo ohrožení života. Stará se o ně personál Kliniky popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie.