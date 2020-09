Vyšel první román Milana Kundery, který povolil přeložit

Knihkupectví v centru Brna 2. září 2020 začalo prodávat zatím poslední román Milana Kundery Slavnost bezvýznamnosti přeložený do češtiny (vlevo). Kundera, který píše už pouze francouzsky, od 90. let minulého století překlady svých děl nepovoloval.

Brno - První čtenáři si dnes mohli koupit zatím poslední román Milana Kundery Slavnost bezvýznamnosti přeložený do češtiny. Překlad Anny Kareninové vydalo brněnské nakladatelství Atlantis, lidé se po něm ptali už od pondělí, řekla ČTK vedoucí knihkupectví Barvič a Novotný v České ulici v centru Brna Lucie Masaryková.

Jde o mimořádnou událost, protože Kundera, který píše už pouze francouzsky, od 90. let minulého století překlady svých děl nepovoloval.

O novou knihu byl mezi čtenáři velký zájem už předem. "Od minulého týdne, kdy se objevila informace, že překlad vyjde, se na ni lidé chodí ptát. Zájem o Kunderu a jeho dílo podpořila i nedávno vydaná životopisná kniha publicisty Jana Nováka," uvedla Masaryková.

Román francouzsky vyšel v roce 2013 a je poměrně krátký, má 120 stran. Posledním Kunderovým románem, který vyšel česky, byla Nesmrtelnost. Napsal ji francouzsky v roce 1990, o tři roky později ji vydal česky. Pak už psal jen francouzsky.

"Právě vydaná Kunderova Slavnost bezvýznamnosti je mimořádným textem - jednak ukazuje, že Kunderovo uvažování neztratilo nic na své brilantnosti, tedy na schopnosti kritického vhledu i ironie, která míří přes postavy románů přímo na nás, a jednak dokládá, jak mimořádně náročné je v jeho případě umění překladu. S obrovským respektem sleduji, jak se autorce překladu Anně Kareninové podařilo vyrovnat se s úkolem, který byl neuvěřitelně těžký. Přeložit českého autora přes francouzštinu do češtiny. V obou případech nezbývá než zvolat: Bravo!," uvedl ředitel Moravské zemské knihovny Tomáš Kubíček, který před dvěma lety spolu s Kunderou a jeho manželkou připravil výstavu Milan Kundera (neztracen) v překladech.

Kareninová v poznámce ke knize napsala, že při překladu do češtiny neustále myslí na to, jak by to spisovatel napsal česky. Řídí se prý také Kunderovou esejí Překlad jedné věty, v němž uvedl, že překlad je krásný, když je věrný. Kareninová také studovala veškerou českou Kunderovu tvorbu, aby co nejvěrněji zachytila jeho používání jazyka. Kundera totiž nechtěl překlady povolit, protože měl špatné zkušenosti s neoficiálními překlady.

Jednadevadesátiletý Kundera patří k nejvýznamnějším a nejoblíbenějším moderním českým autorům. Jeho prvním románem byl v roce 1967 Žert. Od roku 1975 žije spisovatel ve Francii.