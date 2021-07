Vyšehrad: Seryjál je ochutnávkou před vstupem snímku Vyšehrad: Fylm do kin

Praha - Ještě před očekávanou sportovní komedií Vyšehrad: Fylm vstoupí 8. července do kin snímek Vyšehrad: Seryjál. Producenti loni natáčeného celovečerního filmu Vyšehrad: Fylm o extravagantním fotbalistovi Lavim v podání Jakuba Štáfka se rozhodli počkat s jeho premiérou do jara 2022. Zájem diváků byl však tak velký, že v létě uvedou kinoverzi on-linového seriálu, kterou doplnili i novými scénami.

"Projekt nabídne zcela nový mix zvuku, vylepšenou obrazovou kvalitu a mnoho dalších příjemných překvapení pro ty, kteří seriál již znají. Zároveň se Vyšehrad: Seryjál stane jedinečným letním zážitkem pro ty, kdo tohoto neuvěřitelného fotbalistu a jeho ještě neuvěřitelnější život nikdy dříve neviděli," uvedl producent Ctibor Pouba.

Ve snímku Vyšehrad: Seryjál, který tvůrci označují za "hrubozrnou legraci", poprvé na velkém plátně zazní všechny kultovní hlášky, jež díky internetovému seriálu zlidověly. Vzhledem k jejich zemitosti je film do 15 let nepřístupný. Chybět nebudou známé postavy trenéra Žloutka (Jiří Ployhar), předsedy FK Slavoj Vyšehrad Krále (Ondřej Pavelka) ani Laviho agenta Jardy (Jakub Prachař). V různých rolích se objeví také známí fotbalisté jako Tomáš Řepka, Luděk Zelenka, Ladislav Vízek, Roman Bednář, Lukáš Vácha, Jan Rajnoch a další. "Film vznikal v přátelské atmosféře a myslím, že je to na něm vidět," podotkla Šárka Vaculíková, která ztvárnila roli Laviho milenky.

Snímek scenáristy Tomáše Vávry se z velké části odehrává na fotbalovém hřišti pražského klubu FK Slavoj Vyšehrad. Jeho hlavním hrdinou je průšvihář Julius "Lavi" Lavický, hvězda Sparty, která se musí kvůli špatné morálce přesunout z Letné do třetiligového Vyšehradu.

Štáfek se v tomto projektu ujal i role režiséra spolu s Martinem Koppem. Část producentské role naopak přesunul na svoje kolegy, producenty Ctibora Poubu a Jana Kallistu.

Seriál Vyšehrad vysílala internetové televize Obbod TV. Tvůrce údajně inspirovala řada fotbalistů s kázeňskými problémy - Mario Balotelli, David Limberský, Martin Fenin či Milan Petržela. Uživatelé Česko - Slovenské filmové databáze ocenili prvních deset dílů seriálu Vyšehrad nadprůměrnými 79 procenty.