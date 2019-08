Výročí 17. listopadu oslaví akce v ulicích, výstava i videomapping

Praha - Letošní kulaté výročí pádu komunismu v bývalém Československu připomene víc akcí, než se každoročně ve výroční den začátku sametové revoluce koná. Vláda na oslavy tohoto a ještě dalších dvou výročí, která připadají na letošní rok, vyčlenila 55 milionů korun. Jednou ze stěžejních akcí bude otevření nové stálé expozice Národního muzea věnované českým a slovenským dějinám 20. století.

Největší akce pro širokou veřejnost se uskuteční tradičně na Albertově, Národní třídě a Václavském náměstí. Tato tři místa letos propojí velký částečně inscenovaný průvod v trase studentské manifestace 17. listopadu 1989.

Koordinace se z většiny ujme platforma Festival svobody. Na Albertově akci uspořádají tradičně studenti Univerzity Karlovy, na Národní třídě bude opět Korzo Národní a na Václavském náměstí se uskuteční Koncert pro budoucnost. Ulicemi Prahy projde opět průvod Sametového posvícení. Organizace Post Bellum vedle každoročního předávání Cen Paměti Národa chystá audiovizuální instalaci na Národní třídě, mimo Prahu pak vyjede s programem ve školách.

Vlastní program připraví také Knihovna Václava Havla, Polský institut v Praze nebo třeba Památník Šoa. Zapojí se i instituce jako Národní galerie Praha, Národní divadlo a Národní Muzeum. To ve výroční den začátku sametové revoluce otevře první stálou expozici věnovanou českým a slovenským dějinám 20. století. Zahrne i události roku 1989, společně s výstavou Slovenského národního muzea věnované revoluci 1989 na Slovensku. Muzeum také stejně jako loni, kdy se slavilo 100 let od vzniku Československa, připravuje videomapping na průčelí historické budovy. Expozice bude převážně v nové budově muzea, kterou spojuje s historickou podzemní tunel. Národní muzeum počítá, že tunel by se měl pro návštěvníky otevřít do konce října.

Na opravených plochách mezi muzejními budovami připraví společně s Českým rozhlasem interaktivní výstavu věnovanou událostem roku 1989. Od 18. listopadu bude od muzea po sedm dní vysílat speciální studio ČRo, které má den po dni reflektovat události z té doby před 30 lety.

Národní muzeum spolu s Národní galerií Praha a Národním divadlem dostaly z vládního příspěvku největší částku - dohromady 15 milionů korun. Národní divadlo připravuje třeba společný projekt, ve kterém se činohra první české scény spojí s divadlem Vosto5 a skupinou 8lidí. Projekt s názvem Sametová simulace se bude konat také v nové budově Národního muzea, tedy bývalém Federálním shromáždění, na Nové scéně ND a v Divadle Archa. Má podle autorů co nejplastičtěji revokovat události následující po 17. listopadu včetně jednání mezi představiteli OF a tehdejší vládní garnitury.

NGP připravila rozsáhlou fotografickou výstavu Havel na Hrad, která začne 15. listopadu. Doplní ji výstava umělců tří generací - Milana Grygara, Jitky Hanzlové a Josefa Bolfa. Další projekty pak připraví třeba Česká filharmonie, Uměleckoprůmyslové muzeum, Národní památkový ústav nebo Národní technické muzeum.

V krajích se k výročí listopadové revoluce chystají desítky akcí

Výročí 30 let od listopadu 1989 připomenou po ČR desítky výstav, koncertů, besed a dalších akcí. Někde vystoupí i pamětníci a aktéři listopadových událostí, města odhalí nová pietní místa. Na přípravě programů se vedle krajů a měst podílejí i školy a spolky. Mnoho ale finální program teprve dokončuje, zjistila ČTK.

Města často s připomínkou sametové revoluce nečekají až na listopad. Například už při zářijovém Znojemském historickém vinobraní bude královská družina v průvodu rozhazovat pamětní mince. Do oběhu se tak dostane 10.000 stříbrných a 100 zlatých mincí s vyraženými letopočty 1989-2019.

Na letišti Hradčany v Libereckém kraji se 19. října uskuteční projekt Ralsko - 30 let svobody s ukázkami z vojenské historie. V Přerově mohou lidé již nyní navštívit výstavu Přerov sametový, která ukazuje dosud nevystavené fotografie a dokumenty ze soukromých archivů. V Humpolci pak bude mít výstava k listopadu 1989 vernisáž 20. října a v Plzni lidé od 19. do 21. září na veletrhu cestovního ruchu uvidí, kam jezdili za komunismu Čechoslováci na dovolenou.

Olomoucká radnice chystá oslavy společně s Univerzitou Palackého. Vedle koncertů, divadla a výstav nebude chybět expozice dobové techniky a gastronomie či setkání polistopadových primátorů města. Vznikne i velkoformátová malba na téma oslav revoluce.

Zlínská radnice program ještě tvoří, ale tamní divadlo uvede například politickou satiru Jednou budem dál. Autorem i režisérem je ředitel divadla Petr Michálek, který režíroval i úspěšné kabarety Ovčáček čtveráček a Ovčáček miláček. Premiéra bude 16. listopadu. Celá nadcházející sezona zlínského divadla pak nese podtitul Svobodná.

V Pardubicích čeká návštěvníky sálu Jana Kašpara v bývalé reálce beseda s protagonisty sametové revoluce ve městě. Na schodišti divadla, kde se vůdci opozice scházeli, bude 17. listopadu vzpomínková akce za účasti aktivních účastníků z Občanského fóra. Rovněž karlovarské muzeu chystá diskusní panel s osobnostmi, které se ve městě přelomových událostí účastnily. Významné pamětníky zapojí do programu také v Litoměřicích.

Středočeské Kladno vydá knihu Kladenská sametová, která bude mimo jiné obsahovat rozhovory s lidmi, kteří revoluci zažili. Chrudim pak připravila do zpravodaje seriál rozhovorů s aktivními účastníky.

Vrcholem akcí v Českých Budějovicích bude tradiční průvod Rozsviťme demokracii, který pořádá Jihočeské divadlo. Přesný scénář je ale teprve v přípravě. Na náměstí v Hodoníně vyroste Lennonova zeď svobody, kam budou moct lidé psát vzkazy.

Ostravský magistrát ve spolupráci s dalšími téměř 30 ostravskými institucemi připravuje od 15. do 18. listopadu program SametOVA!!!. Ostravská univerzita chystá moderovanou diskusi se studenty, kteří před 30 lety organizovali studentskou stávku. Ostravští divadelníci budou předčítat pasáže z díla Václava Havla.

V Hradci Králové bude 16. listopadu slavnostně otevřeno náměstí Václava Havla. Jeho jméno ponese piazzetta uprostřed kampusu Univerzity Hradec Králové v lokalitě Na Soutoku. Na schodech liberecké radnice vznikne nové pietní místo. Plzeňské biskupství pak odhalí pamětní desku kardinálu Josefu Beranovi na katedrále.

Plzeň si připomene 30. výročí od událostí celodenním programem Cesta svobody, která propojí více než desítku míst v centru města. Jihlava chce výročí připomenout týden trvajícím happeningem. Jeho podstatou bude Zeď svobody symbolizující pád železné opony.

Devátý listopadový den bude na hraničním přechodu Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein ukázka cestování vlakem konce 80. let 20. století na západě Čech. Bude vypraven zvláštní vlak z dobových vagonů z Plzně do Bavorské Železné Rudy s původními jízdenkami a průvodčím.