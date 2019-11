Výrobci zboží připravili k výročí revoluce limitované edice

Praha - Výrobci potravin připravili k 30. výročí sametové revoluce speciální pivo, pálenku, bagety či šunku. Například v obchodním řetězci Globus pletou pekaři preclíky do tvaru stužek nebo písmene V. V limitované edici byly vyrobeny hodinky Prim revoluce, vyplývá z nabídky a sdělení výrobců.

Globus bude zvláštní preclíky nabízet do konce listopadu. Tamní cukrářky připravily i dezert, který odkazuje na národní barvy na trikoloře, jde o misku z křehkého těsta s pruhem šlehačky, jahod a borůvek.

Síť Bageterie Boulevard do nabídky zařadila Revoluční bagetu, při sestavení kompletního menu odkazuje na datum 17. 11. 1989. "Hlavní akce pak proběhne přímo 17. listopadu, a to kde jinde než na Národní třídě v Praze, kde se právě důležité okamžiky roku 1989 udály a kde má dnes Bageterie Boulevard jednu ze svých poboček. Tematicky bude do oslav zapojená i obsluha restaurace, která zákazníky přivítá v typizovaném oblečení," sdělila za firmu Eliška Mezuláníková.

Sládci z Plzeňského Prazdroje navařili Sametový jedenáctistupňový ležák. "Uvařili jsme jedenáctku, která má na barevné škále 17 jednotek, je to tedy světlé, pěkně syté pivo. Na stupnici hořkosti má 30 bodů, přesně tolik, kolik let uplynulo od Sametové revoluce. A aby symbolika byla úplná, uvařili jsme celkem 1989 hektolitrů tohoto piva," uvedl sládek Prazdroje Daniel Urban.

Výrobce lihovin Baron Hildprandt připravil hruškovou specialitu. "Výroční dárkový tubus i láhev výroční zdobí symboly revoluce - vedle českých vlajek a demonstrantů tu najdete i klíče, jejichž zvonění symbolizovalo naši touhu po svobodě," uvádí web firmy.

Společnost Váhala již v létě začala prodávat Sametovou šunku, jejímž prodejem přispívá na činnost Klubu Hanzelky a Zikmunda ve Zlíně.

Výrobce hodinek Elton hodinářská pak vyrobil limitovanou třicetikusovou edici hodinek Prim revoluce. "Na číselníku je decentně zobrazen historický znak Čech - heraldický český lev na malém státním znaku. Čas ukazují lístkové modřené žíhané ručky, vteřinovou ručku pak zdobí stylizovaný list lípy, tradičního českého národního stromu. Celkové barevné ladění číselníku také koresponduje s koncepcí hodinek, věnovaných oslavě významných událostí českých dějin. Na barvy trikolory - tedy i české vlajky - odkazuje kombinace bílého podkladu číselníku, červeného znaku a modrých ruček," uvedl výrobce v tiskové zprávě.