Výroba Škody Kodiaq zůstane v ČR, vyrábět se bude i Fabia combi

Mladá Boleslav - Výroba SUV Škoda Kodiaq zůstane v České republice, vyrábět se bude nadále v Kvasinách na Rychnovsku. Dříve se spekulovalo o možném přesunu jeho výroby do Německa. Nadále se bude vyrábět i Fabia ve verzi combi. ČTK to řekl důvěryhodný zdroj. Zároveň potvrdil, že se výroba nové generace modelu Superb přesune do Bratislavy, kde se bude vyrábět spolu s Volkswagenem Passat. Vývoj obou aut bude v Mladé Boleslavi.

Přesunem výroby Superbu si ale podle zdroje ČTK automobilka v Česku uvolní kapacity, bude tak možné vyrábět více ostatních modelů. Firma to může využít například k rozšíření výrobní kapacity SUV modelů Kodiaq a Karoq, zkrátí se tak čekací doba pro zákazníky. Přesun Superbu zachránil i výrobu modelu Fabia ve verzi combi, spekulovalo se o tom, že se nadále bude vyrábět pouze hatchback, jako upozornily například škodovácké odbory.

"Vývoj obou aut (Superb a Passat) bude v Boleslavi, práce s přidanou hodnotou tak zůstává v České republice," řekl zdroj ČTK. Firma se podle něj dlouhodobě potýká s poptávkou převyšující možnost výroby v České republice. Díky přesunu Superbu se tak uvolní kapacita pro výrobu SUV Kodiaq, který je pro firmu vysoce profitabilní.

Modely rodiny Passat, do které spadá i Superb, se měly podle staršího rozhodnutí koncernu Volkswagen vyrábět v Kvasinách. Podle zdroje je ale pro automobilku výhodnější vyrábět pouze vlastní modely, díky přesunu tak nebude muset Škoda vyrábět Passaty, které prodává Volkswagen, ale ziskovější bude výroba právě SUV Kodiaq. "Potvrzuji, že Kodiaq zůstane v ČR. A zároveň bude Fabia combi, získáme model, který už neměl být," uvedl důvěryhodný zdroj.

Nový Superb by se měl začít vyrábět v roce 2022. Přesun jeho výroby do Bratislavy kritizují odbory. "Koncern Volkswagen Česku ukradl nejziskovější vlajkovou loď," řekl ČTK odborový předák Jaroslav Povšík. Představenstvo Škody Auto za zachování výroby Superbu podle něj málo bojovalo, podle jeho názoru i z obav o funkci. Firmy se nezastala ani vláda, uvedl Povšík.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39.000 lidí, z toho v ČR téměř 34.000.

Automobilce Škoda Auto za prvních devět měsíců letošního roku klesl provozní zisk o 60 procent na 469 milionů eur (12,9 miliardy Kč). Negativní dopad na hospodaření měl zejména nižší objem prodeje způsobený epidemií nemoci covid-19, vývoj směnných kurzů a také mimořádné výdaje spojené s emisemi.