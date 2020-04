Výroba piva klesne o dva miliony hektolitrů, odhaduje svaz

Praha - Prodeje piva od března do konce května klesnou podle odhadů pivovarského svazu meziročně o 40 procent. Protože se prodej čepovaného piva prakticky zastavil, produkce se sníží o 1,5 až dva miliony hektolitrů. ČTK to dnes sdělila za Český svaz pivovarů a sladoven jeho výkonná ředitelka Martina Ferencová. Šlo by tak zhruba o necelou desetinu celkové předloňské výroby, která byla 21,3 milionu hektolitrů. Loňské výsledky zatím svaz nesdělil.

Podle svazu je za poklesem výroby nejenom uzavření hospod, ale také prudký propad exportu. "Pivovary také stále řeší, co s už vyrobeným pivem v objemu stovek milionů velkých piv," dodala ředitelka. Pokles domácí spotřeby podle ní bude činit milion až 1,3 milionu hektolitrů.

"Pivovary, které prodávají větší část své produkce v lahvích a plechovkách situaci ustojí, i když všichni mají velké poklesy prodejů. Nejvíc ohrožené jsou pivovary a minipivovary, které jsou závislé na prodeji čepovaného piva v restauracích," uzavřela.

Ferencová v minulém týdnu uvedla, že pivovary rozvolnění pravidel uvítaly, byly by ale rády za plné otevření hospod a restaurací již 11. května, kdy budou moci otevřít předzahrádky. Vláda by podle ní měla zvážit další podporu gastronomického segmentu.

Na 11. května počítá nový vládní plán s otevřením restaurací se zahrádkou či výdejním okénkem a kadeřnictví, muzeí, galerií či výstavních síní. V poslední fázi 25. května by mohly v běžném provozu fungovat nejen restaurace, ale také ubytovací zařízení, počítá se i s uvolněním kulturních či společenských akcí.

"Předpokládáme, že návrat lidí do hospod bude pozvolný a může trvat týdny i měsíce, než se situace vrátí do normálu. Proto i nadále trvají naše obavy, že část restaurací a minipivovarů nemusí současnou situaci ustát a budou nuceni natrvalo zavřít," sdělila ČTK Ferencová. Podle ní by se při otevření vnitřních prostor mohli lidé rozmístit na větším prostoru, hygienická pravidla by tam platila stejná jako pro zahrádky.

"Je také důležité, aby vláda zvážila další podporu gastronomie, ať už ve formě náhrady škod, které restauracím a pivovarům vznikly kvůli nouzovému stavu, nebo formou přímé podpory tohoto silně zasaženého sektoru," dodala ředitelka. Svaz vyzval obce a města, aby se připojila k metropoli, a umožnila rychlé otevírání venkovních zahrádek s odpuštěním nájmů a poplatků.