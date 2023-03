Výroba nábytku loni podle AČN stoupla o 1,6 pct na rekordních 52,83 miliardy Kč

Praha - Výroba nábytku v Česku loni meziročně stoupla o 1,6 procenta na dosud rekordních 52,83 miliardy korun. Vzrostla dvanáctý rok v řadě. Vyplývá to z dat Asociace českých nábytkářů (AČN). AČN výsledky za rok 2022 zveřejnila dnes na 18. veletrhu nábytku v pražských Letňanech. Průlomem je, že loni vůbec poprvé klesl podíl dovozu na tuzemské spotřebě, uvedli její zástupci.

Zatímco v roce 2021 výroba nábytku meziročně vzrostla o sedm procent, loni to bylo 1,6 procenta, respektive o 0,83 miliardy korun. "Dynamika se sice mírně snížila - jako v jiných odvětvích, ale výkon zaznamenal růst, a to je důležitý faktor," řekl tajemník AČN Tomáš Lukeš na tiskové konferenci. Pozitivní zprávou podle prezidenta AČN Martina Čudka je, že se vrací okamžik, kdy lidé do nábytku investují.

Lehce vzrostla i hodnota dovozu nábytku na 30,31 miliardy korun, což je o 1,7 procenta více než v roce 2021. Nejvíce se dováží z Polska, Německa a Číny. Podíl importu na tuzemské spotřebě nábytku ale klesl ze 70,57 procenta v roce 2021 na 70,49 procenta v roce 2022. Podle Lukeše jde o přelom, pozitivní zprávu pro české výrobce a nábytkáři věří, že se jedná o dlouhodobější trend. Podíl českých výrobců nábytku na domácím trhu se tak mírně zvýšil a činil 12,69 miliardy korun.

Prodej nábytku na tuzemském trhu stoupl meziročně o 1,8 procenta na 43 miliard korun. Za poměrně mírným nárůstem jsou podle nábytkářů problémy velkých řetězců a internetových prodejců, jelikož zpomaluje až téměř zastavuje prodej především levného nábytku.

Vývoz narostl z 39,57 miliardy korun v roce 2021 na loňských 40,14 miliardy korun. Podle nábytkářů se stále jedná o vynikající exportní výsledky a za určitým ochlazením je silná koruna. Tuzemské firmy exportují hlavně dražší nábytek, nejvíce do Německa, Francie a na Slovensko.

Vítězem 14. ročníku ocenění Nábytek roku 2023 se na základě hlasování veřejnosti stala manželská postel Aria designéra Pavla Hermana od společnosti Domestav. Postel má zaoblené tvary, polohovací kování a je možné doplnit osvětlení rámu.

Asociace českých nábytkářů funguje od roku 1997, sdružuje zhruba sto členů a 70 procent tvoří výrobní firmy, zbytek připadá například na školy. Je správcem značky Česká kvalita.

Výroba a prodej nábytku v Česku (v mld. Kč):

Rok Výroba Prodej 2007 41,65 37,08 2008 40,25 37,26 2009 38,65 36,19 2010 35,01 31,16 2011 35,12 31,07 2012 35,80 31,43 2013 36,94 31,61 2014 39,99 32,15 2015 43,55 34,67 2016 44,64 35,48 2017 44,68 36,29 2018 46,34 37,65 2019 47,98 39,85 2020 48,50 38,62 2021 52,00 42,23 2022 52,83 43,00

Zdroj: AČN a Apicon Consulting