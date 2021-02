Výroba masa byla loni nejvyšší za posledních osm let

Praha - Výroba masa loni v Česku stoupla o 0,9 procenta na 454.846 tun, naposledy byla vyšší v roce 2012. Výroba vepřového masa, které představuje téměř polovinu veškeré produkce, stoupla o 0,9 procenta. Rostla také výroba drůbežího, naopak o půl procenta klesla produkce hovězího masa. Nákup mléka se znovu zvýšil a loni překročil tři miliardy litrů, výkupní cena ale o 3,4 procenta klesla. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.

Růst výroby masa rovněž provázel pokles cen. Ceny zemědělských výrobců klesly u jatečného skotu o 4,1 procenta, u prasat o 0,6 procenta a u kuřat o dvě procenta.

Loňská výroba 211.436 tun vepřového byla nejvyšší za poslední čtyři roky. Za výsledkem stojí vyšší porážková hmotnost prasat a mírný pokles vývozu prasat určených k porážce. Ceny jatečných prasat byly loni jen o málo nižší než v roce 2019 a dosáhly 31,64 Kč za kilogram živého nebo 41,13 Kč za kilogram masa. Během roku však ceny zaznamenaly prudký pokles, rozdíl mezi nejvyšší cenou v lednu a nejnižší v prosinci byl 14,88 Kč za kg jatečné hmotnosti. Srovnatelně nízká cena jatečných prasat byla naposledy na jaře 2016, přičemž poslední propad cen na jaře 2019 nebyl tak hluboký jako ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku.

Dovoz živých prasat se loni snížil o 2,1 procenta a vývoz o 4,6 procenta. Živá prasata se dovážela z Německa, Dánska a Slovenska, vyvážela se hlavně na Slovensko, do Maďarska a do Německa. Co se týče vepřového masa, vývoz se zvýšil o desetinu a dovoz klesl o 1,2 procenta. Většina masa se vyvezla na Slovensko, dovoz byl tradičně z Německa, Španělska, Polska a Belgie.

Výroba hovězího loni klesla na 72.518 tun. Za výsledkem stojí nižší stavy býků ve výkrmu během roku, snižující se vývoz zvířat k porážce a zvyšující se jejich dovoz společně s vyšší průměrnou porážkovou hmotností v důsledku jarního omezení provozu jatek. Ceny jatečného skotu loni dále mírně klesaly. Vzhledem k předcházejícímu roku byly nejstabilnější ceny býků s poklesem o 1,7 procenta, nejvíce se změnily ceny telat, a to téměř o čtvrtinu. Průměrná cena, za kterou prodávali chovatelé vykrmené býky, byla 45,38 Kč/kg v živém nebo 82,59 Kč/kg jatečné hmotnosti.

Drůbeže loni dodali chovatelé na jatka 262.774 tun. To představuje výrobu 170.725 tun drůbežího masa, tedy meziročně o 1,6 procenta více. Průměrná cena zemědělských výrobců jatečných kuřat byla loni o dvě procenta nižší. Během roku se s malými odchylkami pohybovala kolem 22,72 Kč/kg živé hmotnosti. Cena jatečných kuřat je dlouhodobě stabilní. S živou drůbeží se meziročně méně obchodovalo.

Nákup mléka od tuzemských producentů loni činil 3,108 miliardy litrů, což bylo meziročně o 3,9 procenta více. Nákup mlékáren od producentů a odbytových organizací z toho činil 2,614 miliardy litrů. Ceny zemědělských výrobců mléka loni klesly o 3,4 procenta na 8,56 koruny za litr. Dovoz i vývoz mléka se loni zvýšil. Dovoz činil 278.600 tun mléka a mléčných výrobků, vývoz vyšplhal až na 1,135 milionu tun. Mléko a mléčné výrobky se dovážely nejvíce z Německa, Polska a Slovenska. Vývozy směřovaly především do Německa, na Slovensko a do Itálie.