Výroba elektřiny v ČR byla loni kvůli covidu nejnižší za 18 let

Praha - Výroba elektřiny v Česku byla loni nejnižší za 18 let. Činila 81,4 terawatthodiny (TWh), meziročně o 6,4 procenta méně a nejméně od roku 2002. Pětiletého minima pak v loňském roce dosáhla celková spotřeba elektřiny, která se meziročně snížila o 3,5 procenta na 71,4 TWh. ČTK to dnes sdělil Energetický regulační úřad (ERÚ). Důvodem podle něj byly dopady pandemie koronaviru. Úřad upozornil, že ne všichni ale elektřiny spotřebovali méně - v případě domácností nastal naopak podstatný meziroční nárůst o 4,7 procenta.

"Pandemie statistiky ovlivnila skutečně výrazně. Na jedné straně vidíme klesající poptávku podniků, na druhé rostoucí spotřebu domácností. Domácnosti si dokonce připsaly rekordní výši spotřeby za více než dvě dekády, vyšší hodnoty naposledy dosáhly v roce 1996. Nicméně na celkové spotřebě se domácnosti podílejí pouze jednou pětinou, obecný trend proto nemohly zvrátit," řekl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

Úřad uvedl, že kromě domácností se loni propadly prakticky veškeré typy odběrů. "Podnikatelé na hladině nízkého napětí spotřebovali elektřiny meziročně o 2,9 procenta méně a nejméně za posledních šest let, na hladině vysokého napětí o 7,6 procenta méně a nejméně za posledních 11 let a na hladině velmi vysokého napětí o 6,6 procenta méně a nejméně za posledních pět let," řekl mluvčí ERÚ Michal Kebort.

Ve výrobě zaznamenaly podle úřadu nejvyšší pokles klasické parní elektrárny, které vyrobily proti roku 2019 o 15 procent elektřiny méně. Podstatně více naopak vyprodukovaly paroplynové elektrárny nebo přečerpávací vodní elektrárny, uvedl ERÚ. Nižší poptávka po elektřině podle něj se podepsala i na objemu vývozu. "Přestože Česká republika zůstává i nadále čistým vývozcem elektřiny, její export se snížil o více než pětinu na 10,2 TWh," řekl Kebort.

Úřad dále uvedl, že celková spotřeba plynu na území Česka proti tomu loni meziročně stoupla o 1,5 procenta na 8,7 miliardy metrů krychlových. Spotřeba plynu přitom rostla nejenom navzdory pandemii, ale i přes vyšší venkovní teploty, které za celý rok dosáhly průměrně 9,3 stupně Celsia, což je o 0,8 stupně nad dlouhodobým teplotním normálem, upozornil ERÚ. K největšímu meziročnímu navýšení spotřeby, o 8,7 procenta, podle něj došlo ve čtvrtém čtvrtletí.

"V případě plynárenství se projevuje stále větší využití plynu při výrobě elektřiny. To dokládá i bezmála desetinový meziroční nárůst objemu vyrobené elektřiny v paroplynových elektrárnách, které se tím vymykaly trendu poklesu výroby patrného u jiných typů zdrojů," vysvětlil Trávníček.

Největším odběratelem plynu podle ERÚ i nadále zůstává Ústecký kraj. Leží v něm paroplynová elektrárna Počerady polostátní společnosti ČEZ. Pokud by se pominul objem plynu využívaného pro výrobu elektřiny, potom by byl jeho největším odběratelem Středočeský kraj, uvedl úřad.

"Celkový tok plynu do české plynárenské soustavy pak loni dosáhl 43,5 miliardy metrů krychlových. Nehledě na zemi původu, kde byl plyn vytěžen, k nám naprostá většina byla dovezena ze sousedního Německa," dodal Kebort.

Výroba a spotřeba elektřiny v ČR v posledních letech (v terawatthodinách)

rok výroba spotřeba 2008 83,52 72,05 2009 82,25 68,61 2010 85,91 70,96 2011 87,56 70,52 2012 87,57 70,45 2013 87,07 70,18 2014 86,00 69,62 2015 83,89 71,01 2016 83,30 72,42 2017 87,04 73,82 2018 88,00 73,94 2019 86,99 73,93 2020* 81,44 71,35

Zdroj: ERÚ

* - předběžné údaje