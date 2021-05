Výroba aut do konce dubna stoupla o třetinu na 453.385 vozů

Praha - Výroba osobních aut v Česku za čtyři měsíce letošního roku meziročně stoupla o 34 procent na 453.385 vozů. Loni se však od poloviny března a v dubnu kvůli koronaviru prakticky nevyrábělo. Proti roku 2019 byla letošní produkce nižší o 7,4 procenta, v prvním čtvrtletí to bylo 8,6 procenta. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu.

Vývoj produkce podle výkonného ředitele sdružení Zdeňka Petzla potvrzuje trvající zájem o česká vozidla za situace, kdy prodeje na hlavních evropských trzích nadále zůstávají skoro čtvrtinu pod předkrizovými hodnotami.

Největší automobilka Škoda Auto vyrobila 305.305 automobilů, což představuje nárůst o 40 procent. Je to zároveň jen o 1,6 procenta méně než ve stejném období v roce 2019. V dubnu pak vyrobila 80.190 automobilů, čímž předkrizový objem produkce o 1,5 procenta předehnala. Nošovický Hyundai zvýšil produkci o 37 procent na 90.400 vozidel a v kolínské Toyotě pak bylo od ledna do dubna vyrobeno 57.680 vozů, což představuje růst o 8,4 procenta. Z celkového počtu vyrobených osobních vozidel bylo 42.732 elektrických. To odpovídá podílu na celkové produkci 9,4 procenta.

"Situace zůstává složitá. Automobilky bojují s nedostatkem polovodičů a do výroby se promítá také nedostatek vstupních surovin, a s tím spojené jejich výrazné zdražování. Kvůli tomu letos očekáváme ztrátu dalších pěti až deseti procent objemu produkce, o kterou by jinak zákazníci měli zájem. Pro firmy současná situace znamená potřebu kontinuálních zásahů do výrobního plánu a výpadky dodávek některých kombinací či modelů. Na straně zákazníka pak prodloužení čekacích lhůt, omezení nabídky a riziko růstu cen vozidel," uvedl Petzl.

Výroba autobusů se zvýšila o 7,2 procenta na 1424 vozidel, což je o 8,9 procenta méně než předloni. Vysokomýtské Iveco vyrobilo 1294 autobusů, tedy o 9,8 procenta meziročně více, SOR Libchavy zaznamenal meziroční pokles o 13,9 procenta na 124 autobusů.

Jediný výrobce motocyklů Jawa z Týnce nad Sázavou vyrobil 361 strojů, což po loňském útlumu znamenalo nárůst o 167,4 procenta.