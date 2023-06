Vyřazovací jízdy v kayakcrossu pojedou na SP v Praze dvě Češky a dva Češi

Praha - Vyřazovací jízdy v kayakcrossu pojedou na Světovém poháru v Praze čtyři členové české reprezentace ve vodním slalomu. Do osmifinále z časovky v kvalifikaci postoupili Amálie Hilgertová, Tereza Fišerová, Jakub Krejčí a Vít Přindiš.

Přímo se do kontaktních soubojů dostalo dvacet nejlepších, pak se do 32 účastníků úvodního kola doplňovali reprezentanti států, které ještě neměly zastoupení. Nejlépe si vedl Krejčí, který obsadil šestou příčku. Přindiš se kvalifikoval z jedenácté pozice. Mezi ženami si postup zajistila desátá Hilgertová a čtrnáctá Fišerová. Vypadli Ondřej Tunka, Veronika Vojtová a Tereza Kneblová. Lukáš Rohan do kvalifikace nenastoupil.

Vyřazovací jízdy začnou v 11:05.