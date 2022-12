Vyřazovací fázi fotbalového mistrovství světa otevře souboj Nizozemska s USA

Dauhá - Vyřazovací fázi fotbalového mistrovství světa v Kataru zahájí v sobotu osmifinále mezi Nizozemskem a USA, které bude soubojem dosud neporažených týmů na turnaji. Favoritem je evropský celek i vzhledem k tomu, že od loňské porážky v osmifinále Eura od české reprezentace už 18 utkání po sobě neprohrál. Američané ale touží "Oranje" zaskočit a poprvé od roku 2002 projít mezi osm nejlepších mužstev světového šampionátu.

Nizozemci ve skupině A porazili Senegal a domácí Katar 2:0 a remizovali s Ekvádorem 1:1. Američané se v úvodních dvou duelech na turnaji rozešli smírně s Walesem a s Anglií a postup si poté vybojovali vítězstvím 1:0 nad Íránem. Zatímco Nizozemsko na světových šampionátech zvládlo čtyři z posledních pěti osmifinále, tým USA uspěl v jediném z dosavadních čtyř pokusů, a to před 20 lety.

V roce 1930 se Američané probojovali do semifinále, do něhož ale postoupili přímo vítězové skupin. Nizozemci v letech 1974, 1978 a 2010 získali na mistrovství světa stříbro a v roce 2014 při své předchozí účasti bronz, v Kataru ale zatím zůstávají výkony za očekáváním.

"Zatím se hledáme, to je jasné. Všichni doufáme, že se to zlepší. Samozřejmě bychom raději každý zápas vyhráli 5:0, ale počítá se vítězství. Nezáleží, jak ho v sobotu dosáhneme, klidně přes penalty. Nevadilo by mi stát se mistrem světa, aniž bychom odehráli dobrý zápas," uvedl na tiskové konferenci nizozemský záložník Marten de Roon.

Soupeři se dosud utkali pětkrát v přípravě. Čtyřikrát zvítězilo Nizozemsko, ale v posledním vzájemném duelu v roce 2015 vyhráli Američané 4:3. "USA jsou velmi energickým týmem. Mají fyzicky silné hráče a pro každého je těžké proti nim hrát. Řekl bych, že jsou dokonce jedním z nejlépe vyladěných týmů na turnaji. Ale není to nic, co bychom nedokázali překonat," řekl nizozemský kouč Louis van Gaal, který je v 71 letech nejstarším trenérem na turnaji.

Američané prohráli jediný z posledních devíti zápasů a v minulých čtyřech duelech inkasovali pouze jeden gól. "Za výkony na turnaji si zasloužíme být tam, kde jsme. Rozhodně ještě nechceme končit. Nizozemský tým je velmi dobře vedený, má nesmírnou kvalitu na všech postech a po celém hřišti. Musíme přijít s nápadem, jak je porazit," uvedl kouč USA Gregg Berhalter, jenž před 28 lety začínal profesionální trenérskou kariéru v nizozemských klubech.

Američané věří, že budou moci využít klíčového ofenzivního záložníka či útočníka Christiana Pulisice. Čtyřiadvacetiletý autor postupové branky musel v poločase zápasu s Íránem kvůli zranění pánve střídat, ale na osmifinále by měl být připraven. Nizozemcům se už naplno zotavil nejlepší střelec v nominaci Memphis Depay.

Zápas Nizozemska s USA začne v sobotu v Dauhá v 16:00 SEČ. Postupující si ve čtvrtfinále zahraje s vítězem utkání Argentina - Austrálie.