Praha - Hladiny některých horských a podhorských řek v Česku se mohou o víkendu kvůli výraznému tání sněhu na horách rozvodnit a dosáhnout nejnižšího prvního stupně povodňové aktivity, ojediněle i druhého stupně. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj k výraznějšímu odtávání sněhu ve vyšších polohách přispějí zejména vydatné srážky, silný vítr a oteplení.

"V čerstvém západním proudění bude dnes večer a v noci na sobotu postupovat přes naše území frontální systém, během soboty pak teplá fronta," uvedli meteorologové.

Vítr podle nich může v noci na sobotu dosáhnout na většině území v nárazech až rychlosti 80 kilometrů v hodině, na horách i 90 kilometrů v hodině. Současně začne na horách, zejména pak na Šumavě, místy vydatně pršet.

Upozornění na povodňovou bdělost platí do odvolání od dnešní půlnoci pro horské oblasti Plzeňského, Jihočeského, Pardubického a Olomouckého kraje a od noci na neděli i pro horské regiony Libereckého kraje.

Se silným větrem mají do sobotního rána počítat lidé v téměř všech krajích. Meteorologové jim v této souvislosti doporučují, aby zajistili okna a dveře, upevnili volně uložené předměty a zabezpečili skleníky. Lidé by podle nich měli být opatrní i při pohybu venku a při řízení vozidel a na horách by měli omezit zejména hřebenové túry.