Výrazné interpretky různých žánrů přichystaly nová hudební alba

Praha - I v době koronavirové pandemie se objevují nová alba a klipy. Aktuální nahrávky připravily i výrazné tuzemské interpretky různých hudebních žánrů. Mimo jiné vychází novinka vedoucí barokního souboru Collegium Marianum Jany Semerádové, první videoklip funky-soulového projektu Aneta & The Soul Uncles, za kterým stojí zpěvačka Aneta Galis Hollandrová, folkrockové album skupiny MarZ v čele se zpěvačkou Markétou Zdeňkovou, dvojalbum přichystala i představitelka české rapové scény Sharlota. ČTK o to informovali mediální zástupci umělkyň.

Po osmi letech od vydání alba Sólo pro krále se flétnistka a umělecká vedoucí úspěšného souboru Collegium Marianum Jana Semerádová vrací s podobně koncipovaným albem, které nazvala Chaconne pro princeznu. Po dvoře pruského krále v Postupimi tentokrát zve spolu s rakouským cembalistou Erichem Traxlerem na anglický dvůr, kde se dcera Jiřího II. princezna Anna věnovala hudebnímu vzdělání pod vedením Georga Friedricha Händela. "Díky touze nahrát Leclairovy sonáty opět ocitla na královském dvoře, tentokrát 've službách' královské princezny Anny Oranžské, jejíž osud byl spjatý též s Händelem. A název Chaconne (druh hudební formy, původně tanec) pro princeznu přišel jako vhodné vyjádření obsahu a logické pokračování této hudební cesty po královských dvorech započaté na zámku Sanssouci," uvedla Semerádová.

Nový hudební projekt Aneta & The Soul Uncles, za kterým stojí zpěvačka Aneta Galis Hollandrová, připravil první videoklip This time. Vedle bývalé zpěvačky skupiny Prague Conspiracy tvoří sestavu členové kapely Sto zvířat kytarista Honza Šobr, basista Wilco Versteeg a bubeník Miki Nop a klávesista Michael Říha z Pub Animals. Speciálními stálými hosty jsou trumpetista Radek Němec a trombonista Honza Šatra. V současné době kapela připravuje repertoár, zkouší, průběžně skládá a natáčí písničky. "Jsem ráda, že jsme dali dohromady partu zkušených profesionálních muzikantů, kteří mají rádi to samé - muziku, která má koule, která tančí a která má duši, a kteří i přes své vytížení v jiných hudebních projektech mají obrovskou chuť jít do něčeho nového. Inspirujeme se vším možným, od starého Motownu až po moderní soul a funk a strašně se těšíme, až budeme moct hrát pro lidi a poslat jim pořádnou dávku energie," sdělila frontmanka kapely Hollandrová.

Skupina MarZ v čele se zpěvačkou Markétou Zdeňkovou vydává eponymní album a zároveň představila videoklip k písni Olymp. Kapela vybrala prostředky na větší část nákladné realizace alba na crowdfundingovém serveru. Kytaristka a písničkářka Zdeňková, dcera známého jazzového pianisty Zdeňka Zdeňka, už ve třinácti letech začala skládat první písně s vlastními českými texty. Její tvorba se pohybuje na pomezí žánrů folku a rocku a nabízí širokou škálu "Píseň Olymp mě napadla při procházce po vrchu v Libni, kterému se přezdívá Olymp. Olymp je mýtickým vrcholem, kde žijí bohové. Místo, kam chceme podvědomě všichni vystoupit nebo se tam nechat vynést, často skrze vztahy a zamilovanost. Ale v tomto případě je to Olymp jen zdánlivý, působí jako oáza, ale brzy z něj spadnete do reality Palmovky," podotkla Zdeňková.

Výrazná tvář české ženské rapové scény Sharlota vydává novou píseň. Původně měla v plánu tvrdší skladbu Anonym, ale vzhledem ke komplikované situaci dnešních dnů se nakonec rozhodla plán pozměnit. A tak nyní vychází lyric video s energickým kytarovým singlem Pojď se mnou. "Chtěla jsem vybrat téma, které by na jednu stranu netěžilo ze stresové situace a nebylo naopak opravdu hodně vulgární," vysvětlila raperka. Na chystaném dvojalbu Sextape, které má vyjít na konci dubna, bude 30 skladeb. Polovina zpívaná a polovina rapová. V plánu jsou i další videoklipy.