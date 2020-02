Výrazná změna počasí v ČR se nečeká, pokud bude mrznout,tak mírně

Praha - Relativní teplo se v České republice zřejmě udrží i v následujících čtyřech týdnech. V noci sice má mrznout, v průměru se ale nejnižší teploty budou pohybovat kolem minus jednoho stupně Celsia. Přes den budou maxima stoupat v průměru k šesti stupňům. Srážkově by období do 3. března mělo být bohatší, více deště a sněhu se čeká zejména v nadcházejících dvou týdnech. Vyplynulo to z měsíčního výhledu počasí, který dnes zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

"Období příštích čtyř týdnů jako celek očekáváme teplotně nadprůměrné a srážkově jako průměrné až nadprůměrné," uvedli meteorologové. Vyšší teploty než obvykle mají podle nich být zejména v příštích dvou týdnech, kdy by mělo být i nadprůměrné množství srážek. Poslední únorový a první březnový týden by teploty i srážky měly být spíše průměrné.Teploty v jednotlivých dnech ale mohou kolísat, upozornili meteorologové.

Vyšší teploty čekají mimo jiné na počátku příštího týdne, kdy podle týdenní předpovědi mohou přes den vystoupat až k 13 stupňům. Má ale i pršet. Postupně se však bude ochlazovat a déšť vystřídá zejména na horách sněžení.

Dlouhodobá průměrná teplota pro celé období od 10. února do 8. března je půl stupně Celsia. Nejtepleji bylo v roce 1998 s průměrem 5,8 stupně Celsia, zatím nejnižší průměr minus 6,4 stupně zaznamenali meteorologové v roce 1956.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.