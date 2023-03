Výrazná osobnost papeže Františka pomáhá církev otevírat, míní lidé z církví

Praha - Výrazná osobnost, jíž je papež František, přispěla k většímu otevření katolické církve i jejímu porozumění i ze strany nevěřících. ČTK to u příležitosti desátého výročí zvolení Jorge Maria Bergoglia do čela církve řekl generální sekretář České biskupské konference Stanislav Přibyl. Podle něj v případě Františka, prvního papeže z amerického kontinentu, bylo už při jeho zvolení jasné, že i jeho pontifikát bude jiný než ty předchozí.

"Papež František přinesl do vedení církve hlavně změnu veřejného vystupování. Je vidět, že se chová neformálně, otevřeně, ne příliš pompézně a někdy překračuje zažité zvyklosti a konvence. S tím se pojí i otevřenost k různým problematickým tématům," sdělil ČTK předseda Ekumenické rady církví a biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Tomáš Tyrlík.

Připomíná ale, že církev, ani katolickou, nedělá jenom papež, takže rozsah změn, které za sebou František zanechá, zhodnotí až historie. "Pro ekumenické vztahy byl ale důležitý jím zahájený synodní proces, kde jsme byli jako ostatní církve přizvány, abychom se účastnili nalézání otázek a odpovědí na zvěstování evangelia v dnešní době. Za tuto otevřenost jsem mu vděčný," uvedl.

"Myslím, že papež František dokázal, že je velmi výrazná osobnost, velmi extrovertní a komunikativní, což jistě přispělo k většímu otevření církve i jejímu porozumění i ze strany nevěřících. Význam pontifikátu se ale hodnotí až po jeho ukončení," uvedl Přibyl.

Na dotaz, zda se během Františkova pontifikátu změnil či zlepšil postoj katolické církve k nejzranitelnějším skupinám lidí, Přibyl uvedl, že určitě ne. "Protože církev tu již přes 2000 let vždy byla, je a bude pro ty nejzranitelnější. Její bytostné poslání je těmto lidem pomáhat například prostřednictvím charity, kterou zřídila celosvětově, a chránit je," uvedl. O to horší a bolestnější ale podle něj je, pokud i v církvi dochází k selháním jako je zneužívání nezletilých. "Papež František v tomto ohledu vyvinul mnoho dobrých aktivit, několikrát a opakovaně se setkal s oběťmi, omluvil se jim, vydal důležité dokumenty, podle kterých se tyto delikty řeší," uvedl Přibyl.

Kauzy sexuálního zneužívání kněžími, o nichž se veřejnost dozvídá v posledních letech, by podle některých měly vést i k debatě o zrušení celibátu. Zaznívají hlasy o tom, že pokud by duchovní směli sexuálně žít v partnerském svazku, mohlo by to počty případů zneužívání snížit. V rozhovoru, který při příležitosti desátého výročí papežova zvolení zveřejnil argentinský zpravodajský portál Infobae, František uvedl, že celoživotní dodržování celibátu je pravidlo, které je možné změnit, a lze si tedy v církvi představit ženaté duchovní.

Uvedl to i s poukazem na praxi východních katolických církví, kde celibát u kněží není povinný. Zmínil, že celibát je dočasný předpis, který není věčný jako kněžské svěcení. Připustil, že by mohl být zrušen, poznamenal ale, že podle něj zrušení celibátu kněžím jejich úlohu neulehčí.

Ještě jako kardinál Bergoglio kritizoval záměr legalizovat sňatky homosexuálů jako destruktivní záměr proti božímu plánu. V poslední době ale opakovaně kritizoval zákony, které považují homosexualitu za zločin. Říká, že homosexualita není zločin, ale hřích, a že mezi tím by se mělo rozlišovat. V roce 2020 papež František poprvé veřejně podpořil i zákony, které umožňují homosexuálům vstoupit do registrovaného partnerství. To, že katolická církev odmítá udělit požehnání homosexuálním párům, papež nepovažuje za diskriminační.

František od zahájení svého pontifikátu jmenoval několik žen do vatikánských a církevních institucí, stále však nepovolil jejich kněžské svěcení. "Co se týká žen v církvi, tak jedna věc je odlišovat kněžské svěcení, které je v katolické církvi rezervované výhradně mužům, což i papež František opakovaně potvrdil. Nicméně za poslední dobu některé významné posty i ve vatikánských institucích obsadily i ženy, což je podle mě dobrý trend," připomněl Přibyl.