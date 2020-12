Výpočet skóre systému PES se změní v lednu

Praha - Výpočet skóre protiepidemického systému PES se nezmění od 1. ledna příštího roku, ale později v lednu. Novou metodiku Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ještě připravuje. ČTK to sdělila mluvčí ÚZIS Lenka Svobodová. Změnu avizoval už po zahájení antigenního testování v polovině prosince ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Česko je v současné době v pátém stupni PES, skóre je 80 bodů ze sta. Okres Rakovník dosáhl maximálních sta bodů.

Ředitel ÚZIS Ladislav Dušek na tiskové konferenci 23. prosince řekl, že i po změně bude nadále hodnota rizikového skóre PES mezi nulou a 100, ale skóre by se nemělo měnit skokově jako nyní.

Změní se ale některé parametry, ze kterých se hodnota vypočítává. "Pozitivita testů v něm s vysokou pravděpodobností nebude," uvedl tehdy Dušek. Naopak se bude zohledňovat počet pacientů v nemocnicích. Důvodem je to, že při plošném testování veřejnosti je možné zachytit bezpříznakové nemocné ještě před tím, než mohou někoho nakazit. Větší počet nových případů se pak nemusí projevit v počtu hospitalizovaných.

Pozitivita testů stoupla v souvislosti se zavedením dobrovolného antigenního testování. Antigenních testů se provede každý den skoro stejně jako testů PCR, jejich počty se ale do rizikového skóre nezapočítávají, zatímco jimi zjištěné pozitivní případy ano. Pokud má pozitivní antigenní test osoba bez příznaků, musí jí být navíc provedený ještě potvrzovací test PCR.

Týden od 15. prosince zveřejňoval ÚZIS i skóre PES při započítání antigenních testů. Ve středu 16. prosince byl podle dosavadního výpočtu s PCR testy index 66 bodů, o den později 71 a poté do konce týdne 76. Při započítání antigenních testů byl nejvýše 66 bodů.

Od spuštění systému PES se rizikové skóre kromě pozitivity testů za posledních sedm dní vypočítává z dalších třech parametrů. Započítává se počet pozitivně testovaných na 100.000 seniorů a 100.000 obyvatel bez rozdílu věku za posledních 14 dní. Roli hraje také reprodukční číslo. Pokud se parametry týkající se seniorů a pozitivita testů zhoršují, za každý se připočítávají ještě další dva body.

Rizikové skóre je rozděleno do pěti pásem, na která jsou navázaná různě přísná protiepidemická opatření týkající se například shromažďování, provozu škol, obchodů, restaurací, kultury, sportu a dalších oblastí lidského života. Při představení systému PES v polovině listopadu ministr Blatný uvedl, že pro přechod do vyššího stupně opatření bude třeba, aby zhoršení trvalo tři dny, pro zlepšení sedm dní.

Tyto počty dnů ale vláda nedodržovala striktně, za což ji kritizovala opozice i někteří odborníci. Například přechod do třetího stupně byl na začátku prosince naplánovaný na dobu, kdy už nových případů začalo znovu přibývat a po třech dnech bylo dosaženo stupně čtvrtého. I v něm pak zůstávaly až do Vánoc otevřené všechny obchody a služby. Do nejpřísnějšího pátého protiepidemického stupně se pak přešlo až 27. prosince, přestože vyšší než 75 bodů bylo skóre už od 18. prosince.