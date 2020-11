Výplata některých dávek se asi opozdí kvůli úpravě programů

Praha - Příspěvky na bydlení a přídavky na dítě by někteří lidé mohli dostat později než obvykle. Důvodem je úprava počítačových programů kvůli dočasnému zjednodušení vyřizování a vyplácení dávek v nouzovém stavu. Zákonné lhůty úřad práce ale dodrží. ČTK o tom dnes informovala mluvčí generálního ředitelství úřadu práce Kateřina Beránková. Připomněla, že příjemci dávek teď nemusí dokládat potvrzení o příjmech a nákladech a dostanou stejnou částku jako ve třetím čtvrtletí.

Lidé, kteří pobírají některé dávky, musí úřadům práce za běžné situace dokládat své příjmy a další skutečnosti každé tři měsíce. Ministerstvo práce v nouzovém stavu prosadilo stejně jako na jaře zákon s odbouráním této povinnosti. Opatření má chránit před šířením nákazy a má ulevit klientům i úřadům, které mají omezené úřední hodiny. Lidé tak nemusí dodávat doklady a úředníci podle nich nemusí výši dávek plošně přehodnocovat. Ve vyplácení dávek se pokračuje.

"Z důvodu změny aplikačního programu se ale v některých případech může stát, že dojde ke změně obvyklého výplatního termínu. Zákonem stanovenou lhůtu výplaty úřad práce dodrží," uvedla Beránková.

Říjnové příspěvky klienti dostanou podle mluvčí v listopadu. "Pokud by posunutí termínu výplaty mělo negativním způsobem ovlivnit závazky klientů vůči věřitelům - například při úhradě nájmu, či by mělo zásadní dopad na rozpočet jejich domácností při úhradě základních potřeb, jako je jídlo, je nutné, aby se neprodleně obrátili na příslušné pracoviště úřadu práce," sdělila mluvčí. Dodala, že úředníci pak s řešením situace pomohou.

Úřady práce v celém Česku mají otevřeno v pondělí a ve středu od 8:00 do 13:00. Vstup do budov úřadů je možný jen s rouškou či respirátorem. S úředníky by lidé měli komunikovat hlavně elektronicky či po telefonu. Potřebné formuláře jsou na webu. Na dotazy odpoví operátoři na bezplatné lince 800 779 900.