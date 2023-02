Vyplácení solidárního příspěvku se má dle návrhu prodloužit do konce června

Praha - Vyplácení solidárního příspěvku pro lidi, kteří zdarma ubytovávají uprchlíky u sebe doma či ve svém volném bytě, se má o čtvrt roku prodloužit. Podpora by se tak měla poskytovat do konce června. Pravidla pro její získání a její výše se měnit nemají. Vyplývá to z návrhu nařízení, které na svém webu zveřejnila vláda. Předpis bude schvalovat. Výdaje na dalšího čtvrt roku by podle podkladů k nařízení mohly při ubytování 48.000 příchozích činit půl miliardy korun.

"Z důvodu přetrvávající potřeby zajištění bydlení pro osoby s dočasnou ochranou v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace se prolonguje účinnost nařízení vlády o druhé čtvrtletí roku 2023," uvedlo v podkladech k nařízení ministerstvo práce.

Na příspěvcích se podle propočtů ministerstva práce při ubytování 48.000 lidí vyplatí za měsíc 167 milionů korun, za čtvrt roku je to 501 milionů korun. Ministerstvo uvedlo, že peníze v rozpočtu nemá a výdaje budou na dluh. Autoři návrhu podotkli, že bydlení v domácnostech ale stojí stát méně než v zařízeních a také usnadňuje integraci. Ministerstvo financí uvedlo, že s prodloužením o čtvrt roku bude souhlasit jen tehdy, pokud si resort práce peníze zajistí.

Solidární příspěvek zavedl loni takzvaný lex Ukrajina, nastavení podpory pak upravuje vláda v nařízení. Dávku je možné žádat na ubytování s prostorem na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, se záchodem a přístupem k pitné vodě. Stát za bezplatné poskytnutí bydlení na nejméně 16 dnů v měsíci přispívá ubytovatelům na náklady. Na jednoho ubytovaného uprchlíka v samostatném bytě posílá 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun. Pokud lidé ubytovávají příchozí přímo u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc. Měsíčně mohou získat nejvýš 9000 korun. Solidární podpora je i pro ubytovatele, u kterých si běženci sami platí plyn a elektřinu.

V lednu úřady práce vyplatily solidární příspěvky 23.200 domácnostem. Vydaly 208,6 milionu korun. Průměrná dávka činila 9003 koruny. Od loňského jara do konce letošního ledna domácnosti od státu za ubytování získaly celkem přes 1,83 miliardy korunu.

Podle ministerstva práce se zajištění uprchlíků upraví od července. Podle novely by se solidární příspěvek mohl vyplácet jen těm, kteří přijali příchozí u sebe doma. Samostatný byt by si běženci platili sami. V případné podpoře od státu by se jim zohlednily započitatelné náklady na bydlení, které by měla stanovit vláda. Posuzovat by se měl i příjem ze zaměstnání v Česku. Od ledna by se pak měl uprchlíkům otevřít běžný systém dávek, řekl minulý týden ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle původního plánu se měla podpora ubytování měnit už od dubna. K navrhované verzi měli ale experti i zástupci resortů a institucí výhrady. Připravovaná novela se tak pozměnila.