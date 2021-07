Vypadalo to povedeně, ale už jsem toho měl plné kecky, řekl střelec Kuchta

Zlín - Jeden ze dvou nejlepších střelců uplynulého ročníku ligy Jan Kuchta navázal na svou střeleckou bilanci hned v prvním kole nové sezony. Povedeným gólem ze 70. minuty rozhodl o výhře mistrovské Slavie 1:0 ve Zlíně. Čtyřiadvacetiletý útočník přiznal, že v době gólu už byl fyzicky vyčerpaný, týmu chtěl ale pomoci.

Kuchta se prosadil nekompromisní střelou do šibenice Dostálovy branky. "Vypadalo to povedeně, ale už jsem toho měl plné kecky. Chtěl jsem ještě pár minut pobýt na hřišti a z posledních sil pomoci mančaftu. Oscar mi to krásně narýsoval. Věděl jsem, že Dostál chodí brzo na zem a povedlo se mi trefit. Pak už jsme šel střídat," řekl v on-line rozhovoru s novináři Kuchta, který vystřídal v 72. minutě.

Jinak se ale autorovi 15 ligových gólů z minulé sezony vlastní výkon tolik nezamlouval. "Nebyl jsem moc ve hře. Zlín měl dobře pokrytého nejen mě, ale i další naše klíčové hráče v ofenzívě. Jsme rádi, že aspoň jednu šanci jsme proměnili a jedeme domů se třemi body," uvedl slávistický odchovanec, který se v minulé sezoně podělil o korunu pro krále střelců se sparťanem Adamem Hložkem.

Na hřišti "Ševců" se Kuchtovi daří, v lednu zde dal tři branky při vysokém ligovém vítězství 6:2. "Vypadá to, že Zlín je můj oblíbený soupeř, ale já na to tak nekoukám. Chci pomáhat týmu v každém zápase a zrovna to tak vyšlo na Zlín," prohlásil Kuchta, jehož mužstvo usiluje o čtvrtý titul po sobě.

Oba zápasy ve Zlíně však kromě jeho střeleckého zápisu nešly vzájemně moc srovnávat. "Dnes to bylo jiné, Zlín vyměnil trenéra, hrál více kombinačně a už tolik balonů nenakopává. Pro nás to byl velmi těžký start do ligy," konstatoval bývalý hráč Bohemians 1905, Žižkova, Slovácka, Teplic a Liberce.

Vršovickému celku dnes ve Zlíně chybělo několik hráčů, kteří se výrazně podíleli na titulu. Navzdory jejich absenci slávisté natáhli sérii ligové neporazitelnosti na rekordních 47 duelů. "Ukázali jsme, že jsme nejlepší v republice. Konkurence tady je, reprezentanti se brzy přidají a my ostatní musíme bojovat o triko, abychom neseděli příští zápas na tribuně," řekl Kuchta.

Jeho tým čeká nahuštěný program. V páteční ligové předehrávce se představí v Teplicích a následně vstoupí do 3. předkola Ligy mistrů. "Bude to hrozně náročné, musíme se protočit, abychom to zvládli. Dnes nám Zlín ukázal, že i takové duely jsou hrozně náročné. Těší mě i to, že tady zase po dlouhé době mohli být diváci a my jim mohli udělat radost," potěšila Kuchtu atmosféra vytvořená 4112 fanoušky.