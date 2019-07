Výměna ledolamů na Karlově mostě potrvá do zimy

Praha - Výměna ledolamů chránících sedm historických pilířů pražského Karlova mostu, která začala v polovině června, potrvá do přelomu listopadu a prosince. Novinářům to dnes na místě řekl náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě). Výměna bude stát 29,5 milionů korun. Městská Technická správa komunikací (TSK) plánuje také navázat na přerušenou celkovou rekonstrukci mostu, zaměří se na jeho oblouky.

Stávající ledolamy slouží od roku 2004 a Karlův most je jediným z pražských mostů, u kterého se používají. Podle Scheinherra by dubové dřevo, ze kterého jsou nové ledolamy vyrobeny, mělo být výrazně trvanlivější než to současné. "Životnost nových ledolamů nedokážu odhadnout, ale části pod vodou by měly vydržet natrvalo," řekl náměstek.

Naposledy se ledolamy vyměňovaly dva roky po velkých povodních, které Prahu postihly v roce 2002. Dřevo tehdy město nechalo dovézt z Francie, nyní je z polesí Moravský Krumlov a okolí Strážnice. Podle potápěče Lubomíra Veselého, který má rekonstrukci na starost, práci nejvíce ztěžují naplaveniny kolem ledolamů. "Musíme je vytěžit buď bagrem anebo odsávacím zařízením, abychom neponičili dřevěné piloty," vysvětlil.

Výměna navazuje ns rozsáhlou rekonstrukci mostu, která byla přerušena v roce 2010. Poračovat se bude opravu oblouků na mostě, ve špatném stavu je například 14. oblouk nad Kampou. Rekonstrukce má podle dřívějších informací trvat asi 20 let a náklady na jeden oblouk mají být několik desítek milionů korun. Město už v minulosti nechalo opravit mostovku a zábradlí.

Karlův most je jednou z nejvýznamnějších národních kulturních památek v centru Pražské památkové rezervace. Je veden na Seznamu světového dědictví UNESCO. Původně se jmenoval Kamenný a byl založen v místě strženého Juditina. Stavbu zahájil 9. července 1357 na popud Karla IV. kamenický mistr Otlín, který získal zkušenosti na stavbě staršího kamenného mostu v Roudnici nad Labem. Zakladatelem mostu tak nebyl Petr Parléř, jak se traduje - ten stavbu převzal až po Otlínově smrti.