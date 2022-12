Výluka na železničním mostě přes Svratku v Brně skončila dnes večer

Železniční most přes Svratku, 22. prosince 2022, Brno. Při stavbě protipovodňových opatření porušili stavbaři pilíř a klenbu mostu.

Železniční most přes Svratku, 22. prosince 2022, Brno. Při stavbě protipovodňových opatření porušili stavbaři pilíř a klenbu mostu. ČTK/Uhlíř Patrik

Brno/Praha - Výluka na železničním mostě přes Svratku v Brně dnes večer skončila. Provoz na koridoru mezi Brnem a Břeclaví je díky tomu bez omezení. Kolej na Jihlavu zůstává zavřená. Na twitteru o tom informovala Správa železnic (SŽ). Provoz na mostě je omezený od čtvrtečního večera kvůli narušeným pilířům a klenbě. Provizorní přemostění řeky začali dělníci budovat ve čtvrtek večer. Ještě kolem dnešního poledne plánoval správce železniční sítě dokončit práce v sobotu.

"Práce na mostě v Brně se nám podařilo výrazně zkrátit. Výluka na mostě tak právě skončila," uvedla SZ dnes kolem 21:00. Zatímco provoz vlaků na koridoru mezi Brnem a Břeclaví je bez omezení. Kolej pro vlaky směr Jihlava ale zůstává podle plánu vyloučena.

O porušení mostu informovali železničáři ve čtvrtek a uvedli, že podle jejich dosavadních zjištění je za porušením stavba protipovodňových opatření. Jejím investorem je město. Mluvčí města Filip Poňuchálek uvedl, že štětovnicové stěny umístěné dva metry od pilíře jsou na místě od léta a od té doby žádné práce nepůsobily otřesy. Město plánuje společné jednání se Správou železnic, jehož cílem bude projednání aktuálního stavu a možností nápravy.

Rekonstrukce poškozeného viaduktu si vyžádá přípravu projektové dokumentace, poté musejí navazovat další administrativní kroky. "Každopádně je naší snahou zkrátit vyloučení koleje do Jihlavy na co nejkratší možnou dobu. Dočasným řešením může být také tzv. sepnutí pilířů, abychom mohli most používat v běžné míře. Bez provedené diagnostiky mostu je ale těžké v tuto chvíli odhadnout, jakým způsobem budeme postupovat," uvedl dnes mluvčí SŽ Jan Nevola.

Most přes Svratku je čtyřkolejný a od čtvrtečního do dnešního večera byla v provozu jedna kolej na Břeclav a možné bylo provozovat i kolej na Přerov. Kvůli omezení kapacity jižní části nádraží tak dnes jezdily všechny dálkové vlaky mezi Prahou a Břeclaví přes dolní nádraží, stejně tak tudy jezdily všechny osobní vlaky mezi Tišnovem a Židlochovicemi a Hustopečemi. Kvůli tomu také jezdil v desetiminutovém intervalu autobusy mezi dolním a hlavním nádražím.

O vánočních svátcích pojedou všechny vlaky přes hlavní nádraží, protože provoz je výrazně slabší, stejně tak to bude o víkendu 31. prosince a 1. ledna. Mezi svátky a v prvním lednovém týdnu by měly přes dolní nádraží jezdit pouze osobní vlaky mezi Tišnovem a Židlochovicemi a Hustopečemi, a to mezi 4:30 a 20:30. Jak bude vypadat organizace dopravy od 9. ledna, není zatím jisté.