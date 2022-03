Výletní loď Arnošt z Pardubic po 10 letech podstupuje prohlídku na souši

Přelouč (Pardubicko) - Po deseti letech výletní loď Arnošt z Pardubic podstoupí revizi technického stavu. Z přístaviště v Přelouči na Pardubicku ji dnes vyzvedly dva jeřáby na souš, odtud pak loď zamířila po silnici jako nadměrný náklad na servisní prohlídku. ČTK to řekla mluvčí Dopravního podniku města Pardubice Jitka Malinská.

Do Přelouče dotáhl výletní loď remorkér. Z vody ji během dopoledne vyzdvihly dva 180tunové jeřáby. Do cíle by měl nadměrný náklad o délce téměř 40 metrů a šířce 5,2 metru dorazit kolem 23:00. Do firmy Jesko CZ v obci Hlavečník na Pardubicku je to sice vzdušnou čarou pouze 16 kilometrů, loď ale musí jet objížďkou dlouhou 100 kilometrů.

"Celá souprava má přes 80 tun. Most přes Labe, který potřebujeme překonat, je jenom jediný, který můžeme použít. Celá trasa bude přes 100 kilometrů dlouhá," uvedl ředitel podniku Tomáš Pelikán.

Loď byla vyrobena v roce 2001 a v roce 2011 byla zmodernizována. Od roku 2012 ji provozuje pardubický dopravní podnik. Kromě provozu zajišťuje i její technický servis. "S financováním této, po deseti letech provozu nejnáročnější akce vypomáhá město Pardubice částkou 2,5 milionu korun. Konečná částka bude však jasná až po provedení prohlídky lodi na souši a po provedení prohlídek stavu pláště lodi a vnitřních nádrží," dodala Malinská.

Do konce března odborná firma provede pomoci rentgenů kontrolu pláště, motorů a nádrží na odpadní vodu, demontuje vnitřní vybavení a podle výsledků přípravných prací stanoví harmonogram oprav. Loď by měla stihnout plavební sezonu, ředitel dopravního podniku to ale slibovat nechce.

"Prohlídka lodi je načasovaná před hlavní letní sezonou tak, aby se stihly případné opravy do června a se začátkem letních prázdnin se Arnošt vrátil do přístavu za arénou. To je samozřejmě ideální scénář, ale termín návratu lodi na vodu se bude odvíjet podle skutečného stavu lodi a náročnosti oprav," doplnila Malinská.

Velkou servisní prohlídku a následné opravy loď potřebuje, aby získala průkaz způsobilosti k plavbě. Lodě se staví na desítky let provozu, Arnošt je tak relativně mladá loď, řekl Pelikán. "Motory, hydraulika se zkontrolovaly ještě na vodě, je to relativně v pořádku. Máme připravené vlastní prostředky, které chceme investovat. Udělat repasi kuchyně, některé části jsou za zenitem. Jinak interiér lodi je velmi dobrém stavu, možná uděláme jiné dekorace," dodal Pelikán.

Z domovského přístaviště za zimním stadionem v Pardubicích se Arnošt vydává směrem na Brozany, Kunětice nebo na Srnojedy a dvě sezony také do Přelouče. Jedná se o čtyřhodinovou trasu, takže tam, nebo zpátky jezdí pasažéři historickými autobusy.