Vyléčených z covid-19 v ČR přibylo o víc než desetinu na 346

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem stoupl za dnešek v Česku o 105 na 5674. Výrazně, o více než desetinu oproti čtvrtečnímu večeru, přibylo lidí vyléčených z nemoci covid-19 způsobované koronavirem. Je jich celkem evidováno 346. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví k dnešním 17:30. Nárůst počtu zemřelých lidí s covid-19 byl mnohem mírnější než nárůst počtu vyléčených. Počet mrtvých stoupl ve srovnání s údaji ze čtvrtečního večera o sedm na 119.

Největší počet případů covid-19 zůstává v Praze. Podle údajů ministerstva tam bylo zaznamenáno k dnešnímu večeru 1379 nakažených, což je téměř čtvrtina ze všech případů v Česku. Praha má také největší podíl případů na obyvatele. Na každých 100.000 obyvatel hlavního města připadá více než stovka případů covid-19. Druhý největší podíl případů má Olomoucký kraj, a to zhruba 89 na 100.000 obyvatel.

Největší podíl nakažených připadal podle dat ministerstva v předchozích dnech na skupinu lidí ve věku 45 až 54 let. Dnes večer se ale na první příčku dostala skupina lidí ve věku nad 65 let, kteří právě patří k nejvíce ohroženým nemocí covid-19. Podíl obou věkových skupin na počtu nakažených je však téměř stejný. Lidé ve věku přes 65 let tvoří aktuálně 19,30 procenta všech případů covid-19 v Česku. Na věkovou skupinu 45 až 54 let připadá 19,19 procenta případů.

Celkové počty případů nemoci covid-19 v regionech (podle trvalého bydliště pacienta):

Kraj: Absolutní počet případů: Počet případů na 100.000 obyvatel: Praha 1379 101,32 Středočeský 693 50,92 Jihočeský 140 21,84 Plzeňský 395 67,80 Karlovarský 192 65,02 Ústecký 355 43,26 Liberecký 171 38,72 Královéhradecký 165 29,96 Pardubický 214 41,22 Vysočina 158 31,04 Jihomoravský 335 28,28 Olomoucký 561 88,69 Zlínský 243 41,69 Moravskoslezský 622 51,65 Nezjištěno* 51 -

*cizinci, osoby bez uvedeného trvalého bydliště, nevyplněné záznamy

Zdroj: ministerstvo zdravotnictví