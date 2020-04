Vyléčených z covid-19 přibylo nad 800, dnes zatím nikdo nezemřel

Praha - Vyléčených z nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, od dnešního rána přibylo 143 na 819. Počet úmrtí s tímto onemocněním v nemocnicích se podle záznamů ministerstva zdravotnictví zvýšil o tři na 166. Dnes zatím nikdo nezemřel. Případů nákazy dnes před 17:30 bylo 6216, od úterní půlnoci se jejich počet zvýšil o 75. Vyplývá to z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní nárůst počtu případů nákazy se už čtvrtý den drží pod stovkou. Na číslo má vliv množství testů, za dnešní den ho ministerstvo zdravotnictví zveřejní ve čtvrtek ráno. Za úterý bylo testů včetně opakovaných u stejného člověka 6130, dohromady jich k dnešním 14:45 bylo 137.672.

Nově evidovaná tři úmrtí jsou z dřívějších dní, dnes podle údajů ministerstva zdravotnictví zatím žádné nepřibylo. Největší část z úmrtí připadá na lidi nad 85 let, víc než 35 procent. Třetina ze zemřelých na covid-19 je ve věku mezi 75 a 84 roky. Ve věku pod 25 let na tuto nemoc nezemřel nikdo, do 35 let jeden člověk. Nejvíce úmrtí je v Praze, na hlavní město připadají čtyři z deseti zemřelých. Jedinou oběť má Zlínský kraj, nejméně ze všech regionů.

Také případů nákazy má nejvíc Praha, téměř 1500, což znamená víc než 109 nakažených na 100.000 obyvatel. Nejméně je nemocí zasažený Jihočeský kraj, na 100.000 obyvatel tam připadá necelých 25 případů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dopoledne uvedl, že Česko má pandemii koronaviru nadále pod kontrolou, když se podařilo zabránit nekontrolovanému šíření nemoci covid-19. Nemocnice podle ministra zvládají péči o pacienty s tímto onemocněním a počet hospitalizovaných zůstává konstantní. Podle webu jich bylo k úterku kolem 430, z nichž 84 bylo ve vážném stavu. Zhruba 330 nakažených, kteří byli v nemocnici, se už uzdravilo nebo bylo propuštěno do domácí karantény.

Největší podíl nakažených připadá v Česku podle dat krajských hygienických stanic na lidi ve věku od 45 do 54 let, těch je zhruba pětina. Se 17 procenty pak následuje věková skupina 35 až 44 let. Senioři ve věku od 65 do 74 let tvoří zhruba desetinu všech nakažených, skupina od 75 do 84 let se na celkovém počtu potvrzených případů podílí asi šesti procenty a starší 85 let necelými čtyřmi procenty.