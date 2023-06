Vykolejený vlak se hasiči pokusí vrátit na kolej, nejspíše jeřábem

Holešov (Kroměřížsko) - Osobní vlak, který dnes ráno u Holešova na Kroměřížsku vykolejil po srážce s nákladním autem, se hasiči pokusí vrátit na kolej nejspíše s pomocí jeřábu. Správa železnic zatím neví, zdali bude poškozená jednotka Regionova schopna jízdy. Pokud ano, odtáhne ji lokomotiva do některé z blízkých stanic, aby neblokovala dopravu. Pakliže ne, zřejmě ji z místa nehody odveze nákladní vůz, řekl dnes ČTK mluvčí Správy železnic Jan Nevola.

Kvůli nehodě je zastaven provoz na jednokolejné regionální trati 303 mezi Holešovem a Bystřicí pod Hostýnem na Kroměřížsku. Cestující vozí náhradní autobusy. Odhadovaný čas opětovného spuštění provozu na trati Správa železnic nejdříve odhadovala na 15:00, nyní to podle Nevoly je přibližně v 17:00. "Zatím stále nejsme ve fázi, kdy by se jednotka Regionova dostala pryč z kolejí. To je naprosto zásadní věc. Protože ve chvíli, kdy jednotku dáme pryč, zjistíme, v jakém stavu je železniční svršek," uvedl Nevola.

Už nyní je podle něj jasné, že je poškozených asi deset pražců, což si vyžádá jejich opravu. "Jsou tam naši hasiči, kteří dali souhlas k zahájení odklízení, nicméně do toho ještě paralelně probíhá vyšetřování mimořádné události. Takže je tam několik faktorů, které ovlivňují to, kdy se provoz na trati obnoví. Proto bychom chtěli poprosit cestující, aby si před cestou vlakem ověřili, zdali pojede vlak, nebo náhradní autobusová doprava," řekl mluvčí.

Vlak Českých drah podle něj vykolejil třemi nápravami ze čtyř. Po srážce s nákladním autem, které se po nehodě převrátilo na bok, je výrazně poškozený. "Jednotka je v podstatě metr od koleje," řekl Nevola. Předběžnou příčinou nehody je podle něj nepozornost řidiče nákladního auta, vyšetřování ale pokračuje.

Zdali bude moci jednotku možné vrátit na kolej a odtáhnout, nebo zda bude nezbytné ji odvézt nákladním vozem, ještě není jasné. "To všechno budeme vědět až ve chvíli, kdy vyšetřování bude ukončeno a my se začneme intenzivně věnovat tomu, aby poškozený vlak na trati nebyl a neblokoval dopravu. Hasiči mají veškerou dostupnou techniku a připravují se na to, aby dostali vlak z kolejí co nejrychleji. Technický stav vozidla bude ovlivňovat, jakým způsobem budeme postupovat," doplnil mluvčí.

Způsobená škoda na vlaku je podle něj předběžně odhadnuta na 2,5 milionu korun, na železniční trati činí podle prvotních odhadů přibližně 500.000 korun. Nehoda se stala dnes před 07:15 na přejezdu v Dobroticích, místní části Holešova, který je zabezpečen pouze výstražnými kříži. Ve vlaku cestovalo zhruba 50 lidí. Devět lidí, kteří při nehodě utrpěli zranění, převezly sanitky do nemocnic v Kroměříži a ve Zlíně.