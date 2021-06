Ilustrační foto - Pražský primátor Zdeněk Hřib (vlevo) symbolicky zahájil 19. června 2019 v Praze na Pankráci geologický průzkum pro stavbu trasy metra D z Pankráce do Písnice. Zleva na pokyn k zahájení práce s technikou čekají náměstek primátora Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Ilustrační foto - Pražský primátor Zdeněk Hřib (vlevo) symbolicky zahájil 19. června 2019 v Praze na Pankráci geologický průzkum pro stavbu trasy metra D z Pankráce do Písnice. Zleva na pokyn k zahájení práce s technikou čekají náměstek primátora Petr Hlaváček, náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr a ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Vyjednávání o financování stavby linky metra D bude trvat zhruba rok. Dopravní podnik (DPP) bude jednat s Evropskou investiční bankou (EIB) i s komerčními bankami. Na dotaz ČTK to dnes sdělil generální ředitel DPP Petr Witowski. Pro podnik je podle něho důležité, aby stavbu schválilo ve čtvrtek zastupitelstvo hlavního města, neboť rozhodnutí DPP umožní jednat o konkrétních podmínkách financování. Vedení Prahy v uplynulých měsících řeklo, že bude o zaplacení stavby jednat také se státem.

Pražští radní již souhlasili se zahájením stavby prvního úseku metra z Pankráce na Nové Dvory. Náklady by měly být při započtení inflace zhruba 52,09 miliardy Kč. Následně by metro mělo vést až do Písnice a v poslední fázi z Pankráce na náměstí Míru.

Podnik s bankami již absolvoval první jednání, zatím s nimi ale neřešil konkrétní strukturu financování. "Právě z těchto jednání víme, že žádost a schvalovací proces je záležitost minimálně na jeden rok. Podmínka vyjednávání s bankami je souhlas pražského zastupitelstva. To znamená jasná deklarace, že Praha metro D chce," napsal v sms zprávě ČTK Witowski.

Na dnešním jednání magistrátního výboru pro dopravu náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) řekl, že město svým rozhodnutím bude garantovat financování stavby metra, nikoliv, že by ji samo platilo. "My neříkáme, že v první fázi stavbu ze 100 procent pokryjeme, i když jsme toho schopni. Po vyjednávání s EIB se bude vědět víc," řekl Scheinherr.

Konkrétní návrh finančního krytí stavby by měl do konce letošního roku Scheinherr spolu s náměstkem primátora pro finance Pavlem Vyhnánkem (Praha Sobě) předložit pražským zastupitelům. Garance krytí financování metra ze strany města je důležitá hlavně pro DPP. Ten bez ní totiž nemůže vstoupit do jednání s bankami. Sám o sobě si nemůže dovolit podobnou investici krýt ze svého rozpočtu.

Cenu stavby kritizuje opozice. Například podle opozičního ANO se předpokládaná cena v posledních letech neúměrně zvýšila. Jako příklad uvedli stavbu metra v bulharské Sofii, která v podobném rozsahu stála mnohem méně. Witowski a Scheinherr námitky odmítli. Podle náměstka má vliv na cenu jak inflace, tak zdražení stavebních prací. Witowski pak zase řekl, že při zlevnění by Praha polevila v nastavených standardech. V Sofii se podle něj navíc jedná spíše o tramvaj, která jezdí v tunelech, než o metro. "My se (s cenou) nepohybujeme mimo šachovnici, řečeno cimrmanovsky," řekl Witowski.

DPP dokončil loni v létě geologický průzkum na dvou ze čtyř míst. V místech dokončeného průzkumu následně prováděl ještě další průzkumné vrty, které budou součástí budoucích prostor metra. Na zbylých dvou potrvá průzkum do září letošního roku. Většina tunelů z geologického průzkumu bude součástí budoucího metra D.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postavený úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je podle letošní aktualizace 97,79 miliardy korun a investorem je DPP.