Praha - Politické strany a hnutí v Praze, které se dostaly do zastupitelstva hlavního města, dnes zahájily povolební vyjednávání. Podle představitelů jednotlivých stran se jednalo především informativní schůzky. Zástupci Pirátů a hnutí Praha sobě se potom shodli, že preferovanou variantou pro ně je spolupráce s TOP 09 a STAN, které kandidovaly společně pod názvem Spojené síly pro Prahu. Vítězem voleb se v hlavním městě stala ODS, dosud vládnoucí ANO skončilo na pátém místě.

Zvažovaná koalice je podle lídra Pirátů Zdeňka Hřiba pro Piráty v tuto chvíli jedinou možnou. Další možnosti by strana zvažovala až v případě, že by současná jednání selhala. Zádrhel by nicméně mohl vzniknout v otázce, kdo bude primátor. V čele města má ambici usednout Hřib i lídr Prahy sobě a starosta Prahy 7 Jan Čižinský.

Piráti se umístili druzí po ODS se ziskem 17,1 procenta a obsadili 13 mandátů v 65členném zastupitelstvu. Praha sobě získala 16,6 procenta a rovněž 13 mandátů, stejný počet křesel má i TOP 09 a STAN se ziskem 16,3 procenta hlasů.

Prahu sobě u vyjednávacího stolu s Piráty vystřídali zástupci TOP 09 a STAN. Dvojka jejich kandidátky Hana Marvanová před schůzkou uvedla, že strana je otevřena jednání se všemi stranami s výjimkou ANO. Stejně jako Piráti se dnes sešli i s ODS. Praha sobě naopak deklarovala, že si koalici s ODS představit nedokáže. Marvanová nevyloučila, že TOP 09 se STAN budou rovněž usilovat o post primátora.

Po schůzce s ODS dnes předseda TOP 09 Jiří Pospíšil uvedl, že s občanskými demokraty mají výraznou programovou shodu. Rovněž dnes vyzval v dopise primátorku Adrianu Krnáčovou, aby do ustanovení nové rady dosluhující vedení města nečinilo žádné zásadní kroky.

Jako poslední se dnes sešly večer vyjednavači vítězné ODS a ANO. Strany jednaly o svých programech a v některých bodech našly společnou řeč. Podle zástupců ANO se hovořilo například o dostavbě silničních okruhů nebo rozpohybování trhu z byty v Praze.