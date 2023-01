Výhrůžky Babišovi mu podle politologů umožní hrát roli oběti

Praha - Výhrůžky rodině prezidentského kandidáta a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše by mohly napomoci tomu, že bude ve zbytku kampaně hrát roli oběti a terče agrese. Shodli se na tom někteří politologové, které ČTK oslovila. Dopady na rozhodnutí voličů, koho v druhém kole volit, někteří z nich připouštějí, ale těžko se podle nich odhadují. Poukazují ale na to, že Babiš přispívá k polarizaci společnosti a že útočný styl obsahovaly jeho billboardy s textem "Nezavleču Česko do války".

Babiš na dnešní tiskové konferenci oznámil, že obdržel dopis s ostrým nábojem adresovaný jeho manželce. Řekl, že anonymní vzkaz byl plný urážek. Policie potvrdila, že případ už vyšetřuje. Výhrůžky odsoudili například premiér Petr Fiala (ODS), ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) i Babišův soupeř ve druhém kole prezidentských voleb Petr Pavel.

Politolog Josef Mlejnek míní, že dopad na voliče je těžké odhadnout. Připustil, že oznámení by mohlo mít mobilizační efekt a že by mohlo přimět některé voliče, kteří by jinak volit nešli, aby dali hlas Babišovi. Babiš podle něj může nyní hrát v kampani na to, že je obětí, i když z počátku nechal vyvěsit billboardy, za které čelil naopak obvinění z agresivity, řekl Mlejnek ČTK .

Politolog Ladislav Mrklas se domnívá, že dnešní zpráva může vzbudit lítost Babišových voličů, ale protože je pro velkou část voličů Babiš nedůvěryhodný, budou si klást otázku, zda to není součástí kampaně. Podle Mrklase by to mohlo mobilizovat naopak voliče, kteří dají hlas generálu Pavlovi. Mrklas také zastává názor, že velkou míru odpovědnosti za polarizaci společnosti, na kterou si Babiš dnes postěžoval, nese Babiš sám. Oba prezidentští kandidáti i všichni politici by podle Mrklase měli apelovat na uklidnění a ve zbytku kampaně se chovat jiným způsobem, jinak se může do druhého kola stát téměř cokoli.

Politolog Karel Kreml uvedl, že Babiš nepřímo obvinil svého protikandidáta z toho, že se mu lidé bojí vyjádřit podporu. To označil za úsměvné. "Je to Andrej Babiš a jeho kampaň, která cílí na nejnižší pudy, a využívá motiv strachu pro svou komunikaci,“ řekl.

Babiš záhy po vyhlášení výsledků prvního kola voleb po Česku nechal vylepit plakáty s textem "Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat. Ne voják. Prezident Babiš", za které je kritizován. Kritici mu vyčítali, že voliče straší a že urazil vojáky. Babiš přiznal, že se text nepovedl. Již dříve slíbil, že text změní. Na billboardech se už objevily nové plakáty, které uvádí, že "Generál nevěří v mír" s dovětkem "Volte mír. Volte Babiše". Pavel používá například billboard se svou fotografií a textem "Vést zkušeně a klidně v těžkých časech".