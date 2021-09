Výhra byla v bláznivém dnu pro Kvitovou nejlepší zprávou

Česká tenistka Petra Kvitová po postupu do 2. kola US Open.

New York - Hektické okamžiky prožila tenistka Petra Kvitová před zápasem druhého kola US Open. Kvůli středečnímu divokému počasí byl čtvrteční program o hodinu zpožděn, plán dvojnásobné vítězky Wimbledonu se rozpadl, ale nakonec v utkání s Kristýnou Plíškovou potvrdila, že souboje s krajankami umí a postoupila v New Yorku pojedenácté do třetího kola.

"Musím říct, že jedině dobré je, že jsem vyhrála. Jinak to byl divný den," pronesla Kvitová na tiskové konferenci po výhře nad Kristýnou Plíškovou 7:6 a 6:2.

New York zasáhly ve středu silné deště a vítr, což způsobilo ve městě povodně a velké problémy. Ve čtvrtek sice už zase svítilo slunce, ale hrací program byl o hodinu posunut. "Od rána to byla katastrofa. Měli jsme něco v plánu a nakonec z toho vlastně nic nebylo," řekla Kvitová.

Obyčejně jezdí z hotelu na Manhattanu do areálu ve Flushing Meadows autem od pořadatelů, ale tentokrát nebylo žádné k dispozici. Proto musela autobusem. "A cestu, která normálně trvá třicet čtyřicet minut, jsme jeli hodinu a tři čtvrtě. Všude byla spousta aut, voda na cestě. I na Armstrongu vypadla v noci elektrika, tak to dávali do kupy. Prostě blázinec," uvedla.

Nestihla proto úplně rozcvičku před rozehrávkou a zezačátku se dělila o kurt ve čtyřech s muži. "Pak se něco uvolnilo, tak jsme šli vedle. Musím říct, že to bylo náročné a taktak jsem stíhala rozcvičku před zápasem a šla jsem na to," popisovala Kvitová hektické momenty.

V utkání čelila tvrdému servisu Plíškové a zároveň se vypořádávala s podmínkami. Na jedné straně kurtu Louise Armstronga hodně foukalo. "Do toho slunce a stín, který putoval přes kurt. Bylo to náročné a jsem ráda, že jsem zápas odehrála velmi solidně," řekla Kvitová.

Podle statistiky WTA si vylepšila bilanci proti českým soupeřkám na 37:5. V poslední době prohrála právě s Kristýnou Plíškovou v roce 2018 a loni s Marií Bouzkovou. "Tak jsem ráda, že jsem to zase prolomila na druhou stranu," uvedla a přemýšlela, proč se jí proti krajankám tak daří. "Těžko říct, ale možná je to ještě extra motivace. Zápasy proti Češkám jsou vždy těžký."

Na US Open hraje počtrnácté hlavní soutěž a pojedenácté si zahraje minimálně třetí kolo. "Svědčí to o tom, že tenis už hraju fakt dlouho," usmála se jednatřicetiletá hráčka. "US Open nikdy nepatřilo u mě k nejlepším grandslamům, což je teda v posledních letech trošku jinač, takže to číslo je hezký," doplnila Kvitová, která se na US Open dostala nejdále dvakrát do čtvrtfinále.