Vyhořela někdejší Krejčířova vila, škoda je 20 milionů korun

Černošice (u Prahy) - Někdejší honosná vila uprchlého odsouzeného podnikatele Radovana Krejčíře v Černošicích u Prahy v noci na dnešek vyhořela. Požár likvidovaly desítky hasičů, uhasily jej zhruba po devíti hodinách. Vzniklá škoda dosáhla 20 milionů korun. Jako příčinu určili vyšetřovatelé úmysl nebo nedbalost. Speciálně vycvičený pes na hledání urychlovačů hoření na místě nic nenašel, řekla ČTK mluvčí hasičů Vladimíra Kereková. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Hořet začalo dnes v noci před 2:00. Plameny zničily skoro celou střechu. Zhruba dvě hodiny po příjezdu hasičů vyhlásil velitel druhý stupeň poplachu ze čtyř možných a na místo vyjeli další hasiči, protože oheň se rychle šířil a hasiči se nemohli na střechu dostat kvůli jejímu preciznímu zpracování. Podle Kerekové byla střecha z dvojitého podbití dřeva s izolací a bonským šindelem. "Což je to nejhorší, co pro zásah mohlo být," konstatovala mluvčí.

Vyšetřovatelé už ráno vyloučili technickou závadu jako příčinu ohně. Dům byl totiž odpojený od elektrického proudu i plynu.

Hasiči uvedli, že zásahem uchránili majetek za 40 milionů korun. Na místě zůstává na dohled jedna dobrovolná jednotka.

Video: V noci hořela někdejší Krejčířova vila v Černošicích

20.08.2019, 11:39, autor: ČTK/Jaroslav Beneš, zdroj: ČTK

Komu bude vyhořelý objekt předán, není jasné. Dům, na který byla kvůli Krejčířovým dluhům uvalena exekuce, je dlouhodobě neobývaný. V dražbě se vilu opakovaně nepodařilo prodat. Majitelkou je podle katastru nemovitostí Krejčířova manželka Kateřina. Není jasné, zda je objekt pojištěný. Podle mluvčí Exekutorské komory Lenky Desatové musí nemovitost pojistit majitel, soudní exekutorka to učinit nemohla.

Práci hasičům komplikovalo i umístění vily v prudkém svahu. "Neměli jsme žádný přístup pro výškovou techniku, takže jsme museli vše dělat ručně z nastavovacích žebříků a díky pohybu po střešní konstrukci," řekl velitel hasičů Martin Vondra.

Na místo se od rána chodí dívat obyvatelé okolních domů, kteří zničený dům sledují nejen z ulice, ale také z lesa kolem pozemku. Okolí policisté neuzavřeli. Léta neobývaná, kdysi luxusní vila je na samotném konci ulice v Dubině. Chátrá, na zdech i vstupních dveřích zanechali vandalové nápisy.

V někdejší rezidenci v Černošicích si podnikatel nechal vybudovat vnitřní i venkovní bazén, saunu, výtah, squashové kurty, mramorové schodiště i akvárium, v němž choval žraloka. Vila se opakovaně stala terčem zlodějů a vandalů, před dvěma lety tam podle reportáže České televize pronikla skupina youtuberů. Případný kupec by podle odhadů musel vynaložit další miliony na renovaci domu. V dobách, kdy zde Krejčíř žil, se cena odhadovala na víc než půl miliardy korun.

Do vily se pokoušeli lidé vniknout v uplynulých letech opakovaně, řekl dnes ČTK starosta Černošic Filip Kořínek (Věci černošické). Černošická městská policie podle něj v této souvislosti řešila několik případů.

"Jinak nás ta vila jako město v zásadě nezajímá. Spíše to vnímám jako negativní věc, je to řadu let stará historie a nejsme rádi, že se Černošice s jeho jménem někomu v mysli spojují," řekl Kořínek.

Exekutoři v roce 2017 vydražili menší Krejčířovu vilu vzdálenou několik set metrů. Zájemce ji v elektronické aukci koupil za 15,8 milionu korun. Odhadní cena objektu byla o deset milionů vyšší.

Padesátiletý Krejčíř patří podle různých svědectví k nejbezohlednějším lidem, kteří se dostali do střetu se zákonem. Z Česka uprchl před policejním vyšetřováním v červnu 2005 při domovní prohlídce právě černošické vily, nyní je ve vězení v Jihoafrické republice. Česko požaduje jeho vydání, v minulosti na něj Praha vydala několik mezinárodních zatykačů. V České republice byl pravomocně odsouzen za podvody s akciemi Tepláren Otrokovice, vytunelování firmy Technology Leasing a daňový únik firmy M5 k souhrnnému trestu 10,5 roku vězení. V případu tunelování firmy Čepro ho český soud poslal za mříže na 15 let, mimo jiné za přípravu vraždy celníka. Do tohoto trestu se započítává i jeho dřívější odsouzení. V JAR si odpykává 35 let vězení za pokus o vraždu, obchod s drogami a únos.