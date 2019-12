Vyhledávání na Google letos ovládl zpěvák Karel Gott

Praha - Češi se letos na internetu nejvíce zajímali o zpěváka Karla Gotta, seriál Most! nebo pařížskou katedrálu Notre-Dame. Jméno legendy českého popu, která zemřela letos v říjnu, zadávali Češi do vyhledávače Googlu tak často, že se zpěvák na chvíli stal dokonce jednou z nejvyhledávanějších osobností na světě. Událostí roku podle nárůstu zájmu ve vyhledávání byly akce organizace Milion chvilek. Vyplývá to z pravidelného žebříčku vyhledávače Google.

Náladu si Češi zvedali prostřednictvím seriálů a filmů. Vyhledávání vévodil český seriál Most!. Představitelka hlavní hrdinky, herečka Erika Stárková se letos probojovala do trojice nejvyhledávanějších českých osobností. O tom, že jsou Češi národ houbařů svědčí fakt, že se mezi nejvyhledávanější jídla probojovala jak smaženice, tak houbová omáčka.

"Žebříčkům vyhledávání se někdy také říká duch doby, protože vyhledávání obvykle věrně ilustruje, co významného se v české krajině v daném roce odehrálo. Překvapivý je hlavně výrazný vzestup vyhledávání filmů a seriálů jako například Černobyl, Nabarvené ptáče nebo Most! či Joker. Je vidět, že vliv televizní a filmové produkce stále roste," uvedla mluvčí české a slovenské pobočky Googlu Alžběta Houzarová.

Mezi události roku vedle jarního požáru pařížské katedrály Notre-Dame patřily zejména akce organizace Milion chvilek pro demokracii, která stála za několika protivládními protesty. Češi hledali rovněž informace o teroristických útocích na Srí Lance, listopadové stávce učitelů nebo chystaném útoku na tajemnou Oblast 51 - přísně střeženou vojenskou základnu USA v Nevadské poušti.

K nejhledanějším osobnostem letošního roku kromě Gotta patřila i jeho rodina. V souvislosti s úspěchem seriálu Most! zářila také představitelka seriálové Dáši herečka Erika Stárková. Ze zahraničních osobností v Česku bodovala zejména sedmnáctiletá americká zpěvačka Billie Eilish, které se podařilo vyprodat koncert v O2 areně, nebo podobně úspěšný písničkář Ed Sheeran. Češi letos vyhledávali také informace o šestnáctileté švédské aktivistce Gretě Thunbergové.

Stále častěji se uživatelé na vyhledávač obracejí s otázkami, jak řešit každodenní situace. Letos se Češi místo loni populární výroby slizu vraceli k lidovým tradicím, ať už k pletení pomlázky nebo vyfukování vajec. I do hledání návodů se promítla česká vášeň pro houbaření symbolizovaná otázkou „Jak zamrazit houby?” a s tím spojeného následného odstraňování přisátých klíšťat. Letní vlna veder pak vedla k nárůstu zájmu o způsoby, jak ochladit byt.

Trendy roku 2019 ve vyhledávání Google:

1. Karel Gott 2. Most! 3. Notre-Dame 4. iPhone 5. Černobyl 6. Joker 7. Nabarvené ptáče 8. Thanos 9. Jan Palach 10. Avengers Endgame

zdroj: Google