Vyhláška zakazující sáňkování na velké části Petřína neplatí

Praha - Na většině kopce, odkud v úterý na Petříně strážníci vykázali sáňkaře, městská vyhláška o zákazu sáňkování a podobných aktivit neplatí. Podle mluvčí městské policie Ireny Seifertové nicméně lidé vjížděli i do míst, kde již se sáňkovat nesmí, a strážníci to řešit museli. Situaci by podle ní měly zpřehlednit cedule. Zásah strážníků v úterý kritizovala řada politiků včetně primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), podle kterého město vyhlášku změní.

Fotogalerie

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) novinářům v pondělí řekl, že podle něj lyžování na Petříně není v souladu se zákonem. Toto "nepřesné a možná do určité míry zavádějící" prohlášení podle Seifertové vyvolalo vlnu mediálních dotazů, které měly povahu oznámení protiprávního jednání a strážníci se jimi ze zákona museli zabývat.

"Situace byla komplikovanější o to více, že lidé na lyžích, bobech a snowboadech přejížděli z pozemku, kde je tato činnost vyhláškou o zeleni zakázána, na místa, kde je povolena," sdělila mluvčí. Podle vyhlášky je v Seminářské zahradě sáňkování zakázáno zejména nad dětským hřištěm, které je vedle mateřské školy Hellichova.

Postup strážníků byl podle Seifertové vstřícný, protože lidi pouze upozorňovali a neudělili žádnou pokutu. "Situace je velmi emočně vypjatá, nejen pro veřejnost, ale i pro nás strážníky, proto se musíme ohradit proti výrokům, že strážníci někoho šikanují," řekla. Dodala, že o obsahu vyhlášky lze vést diskusi, ale v této chvíli je platná v této podobě.

V úterý postup strážníků kritizovala řada pražských politiků. Hřib označil vyhánění dětí ze svahu za nesmysl a řekl, že vyhlášku o ochraně veřejné zeleně, která stanovuje zákaz sáňkování na vybraných místech, bude nutné aktualizovat. Primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN) na facebook napsal, že na Petřín přibude místní označení o tom, kde je sáňkování možné. To dnes uvedla také Seifertová.