Vyhlášení hudebních cen Vinyla doprovodí streamované koncerty

Praha - Slavnostní udílení desátého ročníku cen Vinyla 24. února v pražském Lucerna Music Baru doprovodí živě streamované koncerty. Vystoupí 58G, Amelie Siba a Black Tar Jesus Tomáše Kopáčka. Poprvé se bude předávat ocenění pro mladé publicisty Cena Jany "Apačky" Grygarové. O vizuální stránku letošní ceny se postarala Viktorie Langer, moderátorem večera bude Saša Michailidis. On-line přenos se uskuteční na facebooku Vinyly a ve spolupráci s internetovou televizí Mall.tv jako součást série #kulturažije. ČTK o tom za pořadatele informoval Zdeněk Neusar.

Součástí předávání cen bude především živá hudba. "Dáváme prostor nominovaným, kteří v důsledku vládních opatření neměli mnoho příležitostí předvést své desky posluchačům živě," uvedl za organizátory cen Vinyla Pavel Uretšlégr.

Akce začne křtem výročního vinylu. Limitovaná stokusová série LP desky obsahuje po jedné skladbě od všech nominovaných, shrnuje podstatné počiny tuzemské scény a zároveň slouží jako ocenění pro vítěze ve všech kategoriích. Její vizuál letos vytvořila finalistka Ceny Jindřicha Chalupeckého 2017 Viktorie Langer.

Porota letos poprvé vyhlásí vítěze Ceny Jany "Apačky" Grygarové pro mladé hudební publicisty do 27 let. "Do prvního ročníku ocenění se přihlásilo 13 autorů a autorek se svými texty či podcasty. Velký zájem nás mile překvapil a věříme, že ocenění pomůže zvýšit prestiž tuzemské hudební publicistiky," sdělil druhý z koordinátorů cen Vinyla Tomáš Grombíř.

Na Desku roku v cenách Vinyla aspiruje písničkářka Amelie Siba, alternativní brněnská skupina Květy (Květy Květy), třetí album Year Insane jediného stálého protagonisty Black Tar Jesus Tomáše Kopáčka a debutové album Liebe od kvarteta Tábor. V kategorii Objev roku, kde se znovu objevují Siba a Tábor, porota nominovala také rapové trio 58G, které dal dohromady Tomáš Kučera známý jako "rapující fotbalista" z Teplic. Uspět může i prvotina V kuchyni písničkáře Jana Senfta vystupujícího pod jménem Člověk krve. Mezi nominovanými na Počin roku jsou aktivity labelu Divnosti, hudební festival Jednota Kalvárie a kompilace Sing Sing Revolution Vol.1.

Vítězem hudebních cen publicistů Vinyla za loňský rok v kategorii Deska roku se stala dvojice B4 za album Plastová okna. Objevem roku byl Margo, projekt zpěvačky a producentky Anety Martínkové, a počinem roku aktivity klubu Punctum. Více informací se nachází na www.vinyla.cz.