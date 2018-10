Praha - Výdaje na platy zaměstnanců státu by měly v příštím roce vzrůst proti letošnímu plánovanému objemu o 23,3 miliardy na 209,7 miliardy korun. Počet plánovaných míst se má zvýšit o 16.305 na 469.737 míst. Počítá s tím návrh státního rozpočtu na příští rok.

Průměrný měsíční plat zaměstnance státu by měl proti letošnímu předpokladu vzrůst o 2822 korun na 35.515 korun. Průměrná hrubá mzda v tuzemsku byla podle posledních údajů Českého statistického úřadu v letošním druhém čtvrtletí 31.851 korun.

Nejvyšší platy by měli pobírat státní zástupci a od nich odvozené profese, kde by měl průměrný plat překročit 110.000 korun. Nejnižší průměrný plat má být v příspěvkových organizacích na místech mimo státní službu odměňovaných podle zákoníku práce, kde by měl zaměstnanec dostávat 32.761 korun. Platy vojáků a příslušníků ozbrojených složek by měly vzrůst o víc než 2000 korun na průměrných 42.780 korun. Přidání by se měli dočkat i zaměstnanci soudů a státních zastupitelství, aby jejich průměr představoval 30.000 korun.

Do nárůstu výdajů za platy se promítne hlavně navýšení peněz na platy učitelů v regionálním školství o téměř deset miliard korun. Dalších 6,5 miliardy korun si vyžádá navýšení peněz na platy ostatních zaměstnanců, navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů si vyžádá 0,64 miliardy korun. Vláda se však na druhé straně rozhodla zredukovat 1292 neobsazených míst, což by mělo uspořit 2,5 miliardy korun.

Objem peněz na platy soudců, státních zástupců a ostatních ústavních činitelů se má zvýšit o 600 milionů korun. Návrh rozpočtu počítá s tím, že se v příštím roce podle platného zákona zvýší platová základna pro výpočet platů ústavních činitelů z nynějšího 2,5násobku průměrné hrubé mzdy v nepodnikatelské sféře na 2,75násobek. Ve Sněmovně je však vládní návrh, který má zachovat letošní koeficient 2,5 i pro příští rok a nárůst platů by tak měl zpomalit. Není ale jisté, zda ho Parlament stihne do konce roku schválit.

Za loňský rok vzrostly podle státního závěrečného účtu výdaje na platy zaměstnanců státu v porovnání s předchozím rokem o 15,2 miliardy korun na 166,6 miliardy korun. Průměrný plat všech zaměstnanců státu se meziročně zvýšil o 2234 korun na 30.627 korun. Stát loni vyplácel 432.000 lidí.