Výdaje MPSV by se kvůli koronavirové krizi mohly snížit o 10 mld

Praha - Výdaje ministerstva práce by se kvůli koronavirové krizi mohly seškrtat o deset miliard korun. Nově by tak mohl resort letos utratit 676,8 miliardy korun. Příjmy by proti původnímu plánu mohly být o 25 miliard nižší. Činit by měly 552,59 miliardy. Vyplývá to z upraveného návrhu rozpočtu pro letošní rok. Podle něj se mění příjmy z odvodů i výdaje na nemocenské či penze.

Výdaje resortu práce představují dvě pětiny státních výdajů. Velký prostor pro jejich škrty není. Většinou jsou to totiž takzvané výdaje mandatorní, tedy povinné ze zákona. Největší část peněz se vyplácí na důchody.

Celkové výdaje by i po škrtech měly být téměř o 40 miliard vyšší než v minulém roce. Příjmy by po novele měly zůstat zhruba stejné jako loni. Upravený rozpočet počítá s tím, že se i přes krizi, uzavřené provozy, karantény, rodiče na ošetřovném a odpuštění záloh živnostníkům vybere víc na sociálních odvodech než loni. Resort by tak měl mít z důchodového pojištění 487,95 miliardy. Proti původnímu letošnímu očekávání je to o 22,4 miliardy méně, ale o 6,6 miliardy víc než v loňském rozpočtu. Vybrané nemocenské pojištění mělo letos činit zhruba stejně jako loni, a to kolem 60 miliard. Nová verze rozpočtu uvádí částku zhruba o 2,5 miliardy nižší.

Novela upravuje celkové příjmy a výdaje, příjmy z pojistného a výdaje na penze a nemocenské. Jiné položky nemění. Suma na důchody z letošního schváleného rozpočtu se nyní škrtá o 20 miliard korun. Místo 495,24 miliardy by měla činit 475,24 miliardy. Naopak na výdaje na nemocenské dávky, které zahrnují mimo jiné i ošetřovné, se přidává deset miliard. Výdaje by místo původních 40,3 miliardy měly dosahovat 50,3 miliardy.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) na důchody loni vyplatila 460,51 miliardy korun. Bylo to jen o něco méně, než počítal loňský rozpočet. Od ledna se letos důchody zvyšovaly. Průměrná penze stoupla o 900 korun. Celkem mělo být na důchody letos potřeba zhruba o 37 miliard korun víc než loni, suma se musí vyplatit podle zákona.

Tabulka příjmů a výdajů v miliardách korun podle schválených zákonů o rozpočtech na loňský a letošní rok a podle rozpočtové novely kvůli koronaviru

Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Nová verze 2020 Příjmy 552,40 577,59 552,59 Výdaje 637,19 686,8 676,8 Příjmy z důchodového pojištění 481,34 510,35 487,95 Příjmy z nemocenského pojištění 60,08 60,15 57,55 Výdaje na důchody 461,33 495,24 475,24 Výdaje na nemocenské 36,2 40,3 50,3

Zdroj: Zákon o státním rozpočtu na rok 2019 a 2020, návrh změn rozpočtu kvůli koronavirové krizi