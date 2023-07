Výcvik ukrajinských pilotů pro letouny F-16 začne v srpnu v Dánsku, řekl ministr

Vilnius - Koalice 11 zemí začne s výcvikem ukrajinských pilotů pro obsluhu bojových letounů F-16 v Dánsku na začátku srpna. Na okraj summitu NATO ve Vilniusu to dnes řekl dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen. Později má v Rumunsku vzniknout výcvikové středisko, uvedla agentura Reuters. Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov uvedl, že se zástupci zemí podepsal memorandum, které stanovuje podmínky výcviku.

"Doufáme, že první výsledky (výcviku) uvidíme na začátku příštího roku," uvedl dánský ministr. Už dříve přitom řekl, že by výcvik měl trvat šest až osm měsíců.

Ukrajinský ministr Reznikov uvedl, že zařazení do výzbroje letounů F-16 je pro Ukrajinu velmi důležité. Umožní jí to lépe ochránit obyvatelstvo či infrastrukturu před ruskými útoky. Do výcvikového programu budou podle něj zařazeni piloti, technici a další podpůrný personál. Program by se mohl rozšířit i na další typy letounů.

Podle Reznikova jsou součástí koalice Belgie, Británie, Dánsko, Kanada, Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko a Švédsko. Některé z uvedených zemí nemají letouny F-16 ve výbavě.

Dánsko a Nizozemsko patří k těm evropským zemím, které se nejvíce zasadily o výcvik ukrajinských pilotů. V červnu Dánsko oznámilo, že podniklo kroky k tomu, aby výcvik ukrajinských vojáků na jeho území začal.

Ačkoliv se více zemí nabídlo, že pomohou s výcvikem ukrajinských letců, žádný stát zatím dodávky letounů F-16 Ukrajině neslíbil. Dánsko nevyloučilo, že by část svých letounů mohlo Kyjevu přenechat, jelikož od roku 2025 by mělo začít zařazovat do výzbroje nové bojové letouny F-35. Kodaň však o dodávce bude teprve rozhodovat.