Výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16 začal, řekl Reznikov

Kyjev - Výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16 začal, uvedl dnes ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov stanici Kanal 24. Podle něj může trvat až několik měsíců. Místo, kde se instruktáž odehrává, neupřesnil.

"Výcvik už začal," řekl Reznikov s tím, že se na něm bude podílet koalice 11 zemí podporujících Ukrajinu, jež od loňského února čelí ruské invazi. Součástí programu bude také školení ukrajinských inženýrů a techniků. Piloti i personál absolvují mimo jiné kurs angličtiny, neboť dosavadní úroveň jejich znalostí není mnohdy dostačující.

Na dodávce letounů F-16 Ukrajině se dohodly Dánsko a Nizozemsko, které pro tento krok získaly v tomto týdnu podle neoficiálních zdrojů souhlas Spojených států. Letadla F-16 vyrábí americká zbrojovka Lockheed Martin.

Americký prezident Joe Biden v květnu schválil výcvikové programy pro ukrajinské piloty na F-16. Kromě školení v Dánsku by mělo vzniknout školicí středisko v Rumunsku.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat ovšem tento týden uvedl, že není naděje, že by Ukrajina mohla stíhačky F-16 zařadit do výzbroje ještě letos.

Ukrajinské letectvo je co do počtu strojů výrazně menší než ruské. Přesto si Moskva nebyla schopna vytvořit na ukrajinském bojišti trvalou leteckou převahu. Dodávka stíhaček F-16 by mohla výrazně přispět ke zlepšení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru a také podpořit snahy ukrajinské armády o vypuzení ruských okupačních sil.