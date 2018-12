Praha - Meteorologové zvýšili stupeň nebezpečí výstrahy před ledovkou ve východní části země na extrémní. Týká se to části krajů Pardubického, Jihomoravského, Olomouckého a Vysočiny. Varování tam platí od dnešních 18:00 do pondělního poledne. Lidé by neměli vycházet ani vyjíždět autem. Ledovka se může tvořit i jiných částech ČR, stupeň nebezpečí je tam ale nižší. ČTK o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

V Česku se budou odpoledne vyskytovat dešťové srážky, které budou v severních a východních částech Čech, na Českomoravské vrchovině, na Moravě a ve Slezsku namrzat a vytvářet ledovku. Zejména na pomezí Čech a Moravy se bude ledovka vytvářet nejdéle, takže její tloušťka zde pravděpodobně místy překročí sedm milimetrů.