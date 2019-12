Východní polovinu ČR zasáhne silný vítr, foukat bude do soboty

Praha - Východní polovinu České republiky zasáhne dnes v noci silný vítr, v nárazech může dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů v hodině. V Pardubickém kraji a na Vysočině by se měl uklidnit v pátek večer, na Moravě v sobotu ránu. Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj vítr bude zesilovat před studenou frontou, která postupuje přes západní Evropu k východu.

Meteorologové upozorňují, že vítr může poškodit stromy a lesní porosty nebo způsobit menší škody na budovách. Hrozí i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, může se zkomplikovat doprava. Lidé by měli podle meteorologů zajistit okna a dveře a uklidit nebo upevnit volně uložené předměty. Na horách by měli omezit túry a zejména by se neměli vydávat do hřebenových partií