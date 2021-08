Východ Česka zasáhnou bouřky, na Moravě budou silné deště

Praha - Východní polovinu Česka mohou ojediněle zasáhnout od dnešních 14:00 do pondělních 02:00 silné bouřky. Napršet při nich může kolem 30 litrů vody na metr čtverečný, vítr by mohl v nárazech vát rychlostí přes 70 kilometrů v hodině. Vydatný déšť se podle aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu čeká od dnešní půlnoci do pondělního rána ve Zlínském kraji a v částech Jihomoravského a Moravskoslezského kraje.

Výstrahy mají nízký stupeň nebezpečí. Přívalový déšť by při bouřkách mohl ojediněle rozvodnit malé toky, zatopit podchody, podjezdy, sklepy. Nárazy větru by mohly lámat větve stromů. "Nebezpečí mohou představovat také blesky," uvedli meteorologové.

Výstraha před bouřkami platí pro všechny kraje na Moravě, Vysočinu, Pardubický kraj, východní polovinu Jihočeského a Královéhradeckého kraje a také pro jihovýchodní část Středočeského kraje.

Silné deště do pondělních 07:00 hrozí ve Zlínském kraji, ve východní polovině Moravskoslezského kraje a v Jihomoravském kraji na Břeclavsku, Hodonínsku, Kyjovsku a v regionu Veselí nad Moravou.