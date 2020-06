Vychází beletrizovaný životopis Kundery od Jana Nováka

Praha - V Česku dnes vyšla nová kniha Jana Nováka s názvem Kundera: Český život a doba. Na pultech knihkupců se objeví v pátek 26. června, řekla ČTK mluvčí nakladatelství Argo Radka Potměšilová. Novák, autor románu Zatím dobrý o bratrech Mašínových nebo biografie Miloše Formana Co já vím, v ní popisuje život a dílo slavného spisovatele do jeho odchodu z Československa do exilu ve Francii. Knihu vydávají společně nakladatelství Paseka a Argo, podle prvních ohlasů v tisku by mohla vyvolat zájem nejen v tuzemsku, ale i v zahraničí.

Jan Novák na knize pracoval čtyři roky, uvádí, že využíval veřejně dostupné zdroje včetně archivů komunistické Státní bezpečnosti. Snaží se v textu vyvrátit podle něj Kunderou pečlivě konstruované mýty. S Kunderou nemluvil, údajně na Novákovu žádost nereagoval.

Píše například, že je přesvědčen o pravdivosti tvrzení o Kunderově aktu z 50. let, kdy údajně jako vysokoškolský student udal člověka, který kvůli tomu strávil léta ve vězení. Kundera to popřel a postavilo se za něj několik osobností světové literatury. Podle Nováka to svědčí o Kunderově schopnosti manipulovat lidmi i veřejným míněním. Nový důkaz o jeho vině ale při rešerších pro knihu nenašel. V románu pracuje také s tím, že Kundera byl mnohem déle, než se obecně předpokládá, okouzlen komunistickými ideály.

"Některé životní peripetie Milana Kundery nejsou zrovna obdivuhodné, a je dobře i na tohle poukázat. Nejde ovšem o to, aby byl světoznámý autor pranýřován, nýbrž o to, aby se o jeho díle, životě a době vedla, či vůbec směla vést svobodná a kritická debata. Kunderovská biografie Jana Nováka do takové debaty nabízí nesmírně cenný příspěvek," řekl ČTK redaktor Petr Onufer z nakladatelství Argo.

Jeden z nejznámějších českých autorů, kterého některá zahraniční média označují i jako "obra evropské literatury", žije od poloviny 70. let ve Francii. Československého občanství ho zbavil komunistický režim poté, co spisovatel vydal v roce 1979 Knihu smíchu a zapomnění, v níž tehdejšího československého prezidenta Gustáva Husáka označil za "prezidenta zapomnění".

Kundera má od roku 1981 francouzské občanství. Loni k tomu získal znovu občanství české. České literární kruhy považují udělení občanství za možný signál, že by se v češtině mohly objevit překlady Kunderových novějších děl. Spisovatel totiž psal v posledních desetiletích francouzsky a odmítá překládání svých děl do rodného jazyka.

Na veřejnosti jednadevadesátiletý Kundera nevystupuje, jeho manželka v médiích uvedla, že ji i jejího muže zdravotně zničil článek týdeníku Respekt z roku 2008. Podle článku Kundera v roce 1950 udal komunistickému režimu západního agenta. Kundera to popřel a žádal omluvu, týdeník mu ale nevyhověl. Kundera později upustil od žaloby na týdeník.