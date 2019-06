Vyčerpaná lední medvědice z Norilska se má zotavit v zoo

Moskva - Vyhladovělá a vysílená lední medvědice, která v neděli doputovala do průmyslového města Norilsk na severu Sibiře, stovky kilometrů od svého přirozeného prostředí v Arktidě, byla dnes přepravena do zoologické zahrady v Krasnojarsku, aby se zde zotavila.

"Medvědice dostává veškeré potřebné ošetření a zdravou stravu," uvedla v komuniké ropná společnost Rosněfť, která se o přepravu šelmy z Norilska do Krasnojarsku postarala. Specialista uspal medvědici ještě ve čtvrtek, dnes odletěla do Krasnojarska.

Dvouletá samice působila apaticky a zjevně nemocně; hodiny ležela na zemi na předměstí Norilsku a jen občas se zvedla a čenichala kolem sebe, zda nenajde potravu. Podle Olega Kraševského, místního odborníka na divoká zvířata, zvíře působilo příliš slabě, než aby se mohlo vrátit do volné přírody. Obyvatelé města známého zpracováním niklu si chodili medvědici fotografovat, zatímco policie se snažila, aby se k ní lidé moc nepřibližovali.

Nebylo jasné, proč šelma do města čítajícího asi 180.000 obyvatel zamířila. Podle Kraševského je možné, že se medvědice ztratila, protože zřejmě špatně vidí. Podle místních ochránců přírody se lední medvěd v Norilsku naposledy objevil před 40 lety. Město leží asi 400 kilometrů od obvyklých lovišť ledních medvědů.

V důsledku změny klimatu lední medvědi ztrácejí své přirozené životní prostředí v polárních oblastech a vydávají se za potravou na pevninu. Dostávají se tak častěji do obydlených oblastí a do styku s lidmi. Úřady na ruském souostroví Nová země v Severním ledovém oceánu letos v únoru vyhlásily stav nouze poté, co se k lidským sídlům stáhl velký počet ledních medvědů hledajících potravu.