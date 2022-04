Výbuchy zazněly poblíž Lvova na západě Ukrajiny i v Dnětropetrovské oblasti

Lvov - V ukrajinských městech opět zaznívají exploze a sirény varující před útokem. Dnes pozdě večer zazněly i ve městě Radechiv na západě země, zhruba 70 kilometrů od Lvova. S odkazem na prohlášení gubernátora Lvovské oblasti Maksyma Kozyckého o tom informovala agentura AFP. V Dněpropetrovské oblasti na východě země hlásili očití svědci výbuchy v Novomoskovsku, uvedl server Ukrajinska pravda.

"Exploze v regionu Radechiv. Síly protivzdušné obrany pracují, chrání naši oblohu. Všichni zůstaňte v krytech," napsal Kozyckyj. "V tuto chvíli nemáme žádné informace o případných obětech," dodal.

Novinář agentury AFP, který je ve Lvově, informoval, že ve městě byly slyšet sirény.

Lvov má přes 700.000 obyvatel a je jedním z měst, kam prchají obyvatelé z boji zasažených oblastí na východě Ukrajiny a z Kyjeva. Ač vzdálený od bojové linie, opakovaně ho zasáhly ruské střely.

Stoltenberg: Rusko chce ovládnout východ a jih Ukrajiny, NATO dodá další zbraně

Rusko se chce v příštích týdnech soustředit na ovládnutí východní a jižní části Ukrajiny, kam v současnosti přeskupuje své síly. Prohlásil to dnes generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, podle něhož bude NATO hledat možnosti, jak dodávat Kyjevu co nejvíce zbraní pro další obranu. V reakci na hromadné hroby civilistů nalezené po ruské okupaci města Buča prohlásil, že prezident Vladimir Putin je odpovědný za nejbrutálnější válečné tažení v Evropě od druhé světové války.

Podle Stoltenberga je zjevné, že část sil ustupujících z okolí Kyjeva a dalších míst na severu Ukrajiny se po doplnění paliva přemístí. "V následujících týdnech očekáváme další ruský tlak na východě a jihu Ukrajiny, jehož cílem bude ovládnutí celého Donbasu a vytvoření pevninského propojení s okupovaným Krymem," řekl dnes Stoltenberg, který novináře seznámil s programem dvoudenního zasedání aliančních ministrů zahraničí, které začne ve středu.

Ministři by se podle něj měli shodnout na další podpoře Ukrajiny, zejména na dodávkách zbraní, jež bude země potřebovat pro pokračující obranu. Většina aliančních zemí včetně Česka již Ukrajinu zbraněmi a vojenským materiálem zásobuje.

Podle Stoltenberga by NATO mělo k dozbrojení ukrajinských vojáků využít časové okno až několika týdnů, které může ruská armáda k přeskupení sil a doplnění zásob potřebovat. Součástí dalších dodávek na Ukrajinu by měly být zejména protitankové zbraně a systémy protivzdušné obrany, ale také další zbraně, munice či palivo.

"Mluvíme o pokročilých zbraňových systémech. Řeč je například o (protitankových řízených střelách) Javelin či o dalších protitankových zbraních," specifikoval šéf aliance.

Vedle aktuálního válečného konfliktu bude ministerské zasedání věnováno dlouhodobějšímu výhledu aliance a její strategické koncepci na následující dekádu. K ministrům se přidají zástupci vlád partnerských zemí, mimo jiné i Finska a Švédska. V těchto zemích po ruské invazi výrazně vzrostla veřejná podpora vstupu do NATO a někteří tamní politici usilují o brzké členství, ačkoli vlády zatím s konkrétními kroky nepřišly.

"Je na nich, jestli se přihlásí, ale očekávám, že třicítka členů je uvítá," prohlásil dnes Stoltenberg, podle něhož by patrně nebylo složité pro členství skandinávských zemí ležících v blízkosti Ruska získat potřebný jednomyslný souhlas aliance.

Moskva znovu popřela, že by ruští vojáci stáli za zabíjením civilistů v Buči

Ruští představitelé dnes znovu popřeli, že by ruští vojáci byli odpovědní za zabíjení ukrajinských civilistů v Buči poblíž Kyjeva. Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl, že jakákoli obvinění proti Rusku ohledně Buče jsou "nepodložená". Zprávy o nalezených mrtvých tělech na ulicích města severozápadně od Kyjeva označili za falešné také předseda dolní komory ruského parlamentu Vjačeslav Volodin a blízký spojenec ruského prezidenta Dmitrij Medveděv. Ruské popírání násilností v Buči je ale například podle stanice BBC v rozporu se svědectvími místních obyvatel i s vizuálními důkazy. Ukrajinská ombudsmanka upozornila na informace o mučení civilistů i na jiných místech během ruské okupace.

Zprávy o vyvraždění stovek civilistů v ukrajinském městě Buča za jeho okupace ruskými silami vyvolaly pobouření u ukrajinských i západních představitelů. Podle Zelenského přišlo v tomto městě na okraji Kyjeva o život nejméně 300 civilních obyvatel. Za zvěrstva považují události v Buči mimo jiné zástupci Evropské unie, Německa, Británie i Česka a slibují zostření protiruských sankcí.

"Jakákoli obvinění na adresu ruské strany a ruských vojáků jsou nepodložená. Je to šikovně zrežírovaná show, a to tragická," citovala agentura TASS Dmitrije Peskova. Mluvčí Kremlu dodal, že ti, co volají po nezávislém vyšetření událostí v Buči, by se měli zamyslet, nakolik je v tuto chvíli skutečně nestranné vyšetření možné. K vytvoření speciálního soudu, jehož úkolem by bylo přezkoumat zločiny spáchané během války na Ukrajině včetně vraždění v Buči, vyzval dnes poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč.

"Jsou to fake news, které zplodila cynická představivost ukrajinské propagandy," uvedl bývalý prezident a nyní místopředseda ruské bezpečnostní rady Medveděv na telegramu. Předseda ruské Státní dumy Volodin považuje zprávy o dění v Buči za "představení cílené na západního diváka". "Washington a Brusel jsou scénáristé a režiséři a Kyjev poskytuje herce," uvedl Volodin na telegramu.

Uvězněný ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj na twitteru napsal, že o tragédii v Buče se dozvěděl ze zpráv ruské státní televize, která vše vysvětlila jako provokaci, dlouho připravovanou NATO na nejvyšší úrovni. O tom podle televize svědčí, že americký prezident Joe Biden označil ruského vůdce Vladimira Putina za "řezníka" - "butcher" přece zní skoro jako Buča. Putinská propaganda dávno přestala být nástrojem. Jsou to skuteční váleční štváči, stali se samostatnou stranou. Požadují válku do vítězného konce," upozornil Navalnyj.

"Říkám vám, že si neumíte představit obludnost lži na federálních kanálech. A bohužel její přesvědčivost pro ty, kdo nemají přístup k alternativním informacím," napsal opozičník o vysílání ruské televize.

Důkazy proti ruským tvrzením přinesl vedle BBC také deník The New York Times (NYT), který získal satelitní snímky Buče v době ruské okupace. Snímky od firmy Maxar Technologies podle něj svědčí o tom, že nejméně 11 mrtvých těl nalezených na jedné z místních ulic tam leželo už od 11. března. Deník porovnal snímky s videozáznamem z ulice a potvrdil umístění těl. Moskva mimo jiné uvádí, že ruské jednotky opustily Buču už 30. března a těla mrtvých se objevila až o čtyři dny později.

Jiných devět satelitních snímků z 18., 19. a 31. března poskytla společnost Maxar také agentuře Reuters. "Snímky Maxaru ve vysokém rozlišení, které byly pořízeny nad Bučou severozápadně od Kyjeva, potvrzují nedávná videa a fotografie ze sociálních sítí zachycující mrtvá těla na ulici," sdělila firma Reuteurs. Agentura potvrdila, že na nejméně čtyřech snímcích jsou pravděpodobně těla na jedné z hlavních ulic v Buči.

Ukrajinská ombudsmanka Ljudmyla Denisovová dnes napsala na facebooku, že zprávy o mučení civilistů přicházejí po odchodu ruských vojáků i z dalších míst. V Irpini u Kyjeva byla podle ní objevena těla dětí ve věku do deseti let, která vykazovala "známky znásilnění a mučení". V areálu dětského tábora u Kyjeva, kde měla tři týdny základnu jednotka ruské armády, ukrajinské úřady našly pět mrtvých mužů se svázanýma rukama za zády. Obyvatele vesnice Viktorivka v Černihivské oblasti drželi Rusové ve sklepě jako rukojmí, tvrdí například ombudsmanka. Tyto informace zatím nelze nezávisle ověřit z jiných zdrojů.

Ruští vojáci, kteří se podíleli na zabíjení civilistů v Buči, mají být vysláni na další místo tvrdých bojů na Ukrajině, možná směrem k Charkovu, napsal dnes server RBK Ukrajina s odvoláním na informace zpravodajské služby ukrajinského ministerstva obrany.

"Šedesátá čtvrtá motostřelecká brigáda ruské 35. polní armády, jejíž vojáci hromadně vraždili a mučili obyvatele Buče, má být znovu vyslána na ukrajinské území," uvedla rozvědka podle serveru. Podle jejích informací byla brigáda 4. dubna stažena z Ukrajiny do Běloruska. "Po dvou dnech odpočinku je plánují navrátit na Ukrajinu do jednoho z míst nejtvrdších bojů (orientačně směrem na Charkov)," stojí také podle RBK Ukrajina ve vyjádření ukrajinských zpravodajců.

Rusové se soustředí na přípravu útoku na východ Ukrajiny, uvedl Kyjev

Ruská armáda přeskupuje síly a soustředí své úsilí na přípravu útočné operace na východě Ukrajiny, uvedl ráno generální štáb ukrajinských ozbrojených sil. Cílem je podle něj získat plnou kontrolu nad územím Doněcké a Luhanské oblasti. Invazní jednotky pokračují v blokování Charkova a podnikají masivní dělostřelecké a letecké útoky na už několik týdnů obléhaný Mariupol, uvádí velení ukrajinské armády. Situace v Luhanské oblasti je podle úřadů složitá, pokračuje ruské bombardování. Černihiv pojí přímé silniční spojení s Kyjevem. Lidé nyní mohou volně cestovat do tohoto města i z něj.

Konstatuje zároveň, že pozoruje pohyb kolon zbraní a vojenské techniky přes území Běloruska směrem k tamním železničním stanicím ve městech Homel, Jelsk a Mazyr, kde má být vše naloženo na vlakové soupravy. "Značná část letadel a vrtulníků vzdušných sil armády Ruské federace byla přemístěna z letišť v Běloruské republice na území Ruska," píše se ve zprávě.

Generální štáb dále zmiňuje konkrétnější boje s různými úspěchy obou stran, a to zejména na východě země. "Ruská vojska ostřelovala Mykolajiv kazetovou municí, kterou zakazují Ženevské úmluvy. Pod nepřátelskou palbu se dostaly civilní čtvrti a zdravotnická zařízení, zejména dětská nemocnice. Jsou mrtví a ranění, včetně dětí," tvrdí generální štáb ukrajinské armády.

Britské ministerstvo obrany s odkazem na zpravodajské informace ve své pravidelné analýze ráno konstatovalo, že ukrajinské ozbrojené složky znovu získaly klíčové území na severu Ukrajiny. A to poté, co "odepřely Rusku schopnost uskutečnit jeho cíle a přinutily ruské síly k ústupu z oblastí kolem Černihivu a severně od Kyjeva", píše na twitteru resort.

"V některých částech nově získaných regionů budou pravděpodobně pokračovat menší boje, ale v průběhu tohoto týdne výrazně zeslábnou, jak se stáhne zbytek ruských sil," domnívá se ministerstvo, podle něhož bude mnoho ruských jednotek stahovaných ze severu Ukrajiny zřejmě vyžadovat značné přezbrojení a obnovu, než budou použitelné na východě země.

Podle pondělní zprávy amerického Institutu pro studium války (ISW) ruské síly nadále dosahují jen malého nebo žádného pokroku ve frontálních útocích s cílem dobýt Doněckou a Luhanskou oblast. Kromě toho ukrajinská obrana Mariupolu překonala předchozí odhady ISW a město nadále drží, píše se ve zprávě.

"Ruské jednotky se v Donbasu potýkají s rostoucími problémy s morálkou a zásobováním," tvrdí ISW. Zároveň se domnívá, že ruské snahy obnovit poškozené jednotky z řad rezervistů či jejich posílení vojáky stahovanými ze severu Ukrajiny před frontálními útoky na východě pravděpodobně nezvýší jejich šance na úspěch.

Ruské jednotky postupující z charkovského směru však podle institutu vytvářejí podmínky pro obnovení útočných operací přes město Slovjansk s cílem spojit se s dalšími ruskými silami v Donbasu a obklíčit ukrajinské obránce. Ruská armáda se na začátku dubna zmocnila města Izjum, které se nachází asi 50 kilometrů od Slovjansku, a provádí přípravy na další útočné operace. Ty se dají podle ISW čekat v nadcházejících dnech.

"Úsilí ruských sil postupujících z Izjumu o získání Slovjansku se pravděpodobně ukáže jako další klíčová bitva války na Ukrajině," dodává Institut pro studium války.

Situace v Luhanské oblasti je podle úřadů složitá, pokračuje ruské bombardování

Situace v Luhanské oblasti na východě Ukrajiny je složitá, Rusko v regionu dál těžce bombarduje, uvedl dnes oblastní gubernátor Serhij Hajdaj. Generální štáb ukrajinské armády v situační zprávě uvedl, že ruská armáda přeskupuje síly a soustředí své úsilí na přípravu útočné operace na východě Ukrajiny. Podle amerického Institutu pro studium války (ISW) se zřejmě schyluje k boji o Slovjansk, což podle něj bude další klíčovou bitvou války na Ukrajině.

"Ve směru na Slovjansk (v Doněcké oblasti) se nepřítel snaží obnovit útočné operace. Ve směru na Barvinkove zaznamenal částečný úspěch, postoupil o sedm kilometrů a ovládl vesnici Bražkivka," uvádí ukrajinské vojenské velení s odvoláním na obce v Charkovské oblasti, které se nacházejí blízko Doněcké oblasti. Rusové podle něj naopak neuspěli při útoku ve směru na nedalekou Sulyhivku, kde ukrajinské ozbrojené síly ruský postup odrazily.

Ruská armáda také pracuje na obnově mostu ve městě Izjum, které se nachází asi 50 kilometrů od Slovjansku, a jehož se Rusové zmocnili na začátku dubna. Cílem je zlepšit její schopnost pohybu v oblasti a překročení tamní řeky Severní Doněc, uvádí štáb.

"V Doněcké a Luhanské oblasti se ruští okupanti soustředí především na převzetí kontroly nad obcemi Popasna a Rubižne, získání plné kontroly nad Mariupolem a na přípravu útočných operací u osady Zolota Nyva," uvádí se ve zprávě ukrajinské armády.

Ta dále tvrdí, že ruské dělostřelectvo ostřelovalo pozice ukrajinské armády, ale i civilní infrastrukturu, v oblastech u obcí Borivske, Novoluhanske, Solodke, Marinka a Zolota Nyva. "Poblíž obcí Novotoškivske, Nyžne, Popasna, Kalynove, Stepne, Rubižne, Trojicke, Novobachmutivka a Novoselivka Druhá nepřítel podnikal útočné akce, neuspěl," uvádí mimo jiné dále generální štáb, podle něhož ruské invazní jednotky také podnikly masivní dělostřelecké a letecké ostřelování týdny obléhaného a těžce zkoušeného Mariupolu.

Agentura Ukrinfom dopoledne informovala, že v ruské jednotky v noci na dnešek raketami zaútočily rovněž na Kramatorsk v Doněcké oblasti, přičemž prý zničily místní školu. Úplné informace o civilních obětech a škodách na infrastruktuře se v současné době zjišťují, píše agentura.

Gubernátor Luhanské oblasti Serhij Hajdaj podle stanice CNN mezitím popsal složitou situaci v regionu také z humanitárního hlediska. "Do některých částí obcí Popasna a Rubižne v Luhanské oblasti se nemohou dostat ani záchranáři nebo lékaři záchranné služy. Ostřelování je velmi těžké, pokračují pouliční boje. V Rubižném jsou lidé pochovávání na dvorcích," uvedl Hajdaj.

Později Hajdaj prohlásil, že ruské síly zasáhly v Rubižném nádrž s kyselinou dusičnou. Obyvatele vyzval, aby zůstali v krytech anebo doma a zavřeli okna i dveře. Vyzval je podle agentury Interfax-Ukrajina rovněž, aby si přichystali ochranné masky. Kyselina dusičná je silná žíravina, jejíž výpary silně leptají a dráždí oči, dýchací cesty a kůži a mohou způsobit vážné zdravotní komplikace.

Moskva minulý týden oznámila, že výrazně omezí své vojenské aktivity v okolí Kyjeva a také Černihivu na severu země, což se podle zpráv ukrajinské strany rovněž děje a ruské síly se postupně ze severu Ukrajiny stahují. Ruské ministerstvo obrany zároveň uvedlo, že se bude koncentrovat síly na Donbas na východě Ukrajiny. Tam se nachází Doněcká a Luhanská oblast, jejichž některé části ovládají Ruskem podporovaní separatisté, kteří tam už před lety vyhlásili samozvané republiky.

Podle ukrajinského generálního štábu je novým cílem Rusů získat plnou kontrolu nad územím obou oblastí, které Moskva těsně před invazí uznala za nezávislé státy.

Institut pro studium války se domnívá, že ruské jednotky zřejmě připravují ofenzívu proti Slovjansku ve snaze postoupit na východ, spojit se s dalšími silami v Donbasu a obklíčit ukrajinské obránce. "Jako minimální krok k tomu potřebují dobýt Slovjansk," je přesvědčen ISW. Pokud Rusové toto město nezískají, je nepravděpodobné, že by jejich útoky v Donbasu samostatně prolomily ukrajinskou obranu a ruské tažení s cílem dobýt celou Luhanskou a Doněckou oblast pravděpodobně selže, domnívá se institut.

"Úsilí ruských sil postupujících z Izjumu o získání Slovjansku se pravděpodobně ukáže jako další klíčová bitva války na Ukrajině," tvrdí Institut pro studium války. Slovjansk, který se v ruštině píše Slavjansk, obsadili v roce 2014 na čas proruští separatisté, které však posléze ukrajinské síly z města vytlačily.

Černihiv pojí přímé silniční spojení s Kyjevem; do metropole se vracejí lidé

Odchod ruských vojáků z okolí města Černihiv na severu Ukrajiny umožnilo obnovit přímé silniční spojení s hlavním městem Kyjevem. Podle agentury Reuters to dnes oznámil oblastní gubernátor Vjačeslav Čaus. Lidé nyní mohou volně cestovat do tohoto města i z něj, ale zatím v něm ještě není dostatečně bezpečno, aby se mohli vrátit obyvatelé, kteří před boji uprchli.

Spěchat s návratem nedoporučují podle deníku Ukrajinska pravda ani úřady v ukrajinské metropoli. Přesto se podle něj už někteří Kyjevané, kteří kvůli ruské invazi opustili své domovy, začali vracet. Ještě před oznámením úplného stažení ruských vojsk z Kyjevské oblasti, se na vjezdu do hlavního města začaly tvořit dlouhé kolony, píše Ukrajinska pravda. Lidé se podle ní vracejí také vlaky, do města míří rovněž uprchlíci z východu země.

Vysvětlují, že se jim stýská po domově, situace se v regionu uklidnila a je "třeba pracovat". Někteří podle svých slov jedou alespoň na několik dní, aby mohli "vidět manžela nebo své kočky či psy". Jiní se vrací, aby se podíleli na obnově města, píše server.

Kyjevské úřady a hlídky v ulicích ovšem žádají obyvatele, aby se alespoň do konce tohoto týdne nevraceli, píše Ukrajinska pravda. Kyjevský starosta Vitalij Kličko 1. dubna obyvatele města vyzval, aby s návratem domů několik týdnů počkali, jak se situace vyvine.

Ukrajinské úřady o víkendu oznámily, že jejich ozbrojené složky získaly zpět kontrolu nad celou Kyjevskou oblastí a osvobodily ji od Rusů. Hlásí rovněž, že se ruské invazní síly stahují z dalších regionů na severu země - Černihivské a Sumské oblasti. Vysokému riziku a tvrdým bojům ovšem dál čelí východ Ukrajiny.

Rusové v mariupolském přístavu zasáhli zahraniční civilní loď, tvrdí Kyjev

Ukrajinské ministerstvo tvrdí, že zásah způsobil požár ve strojovně a postupně se rozšiřoval na stále větší plochu. Pobřežní stráž pomohla posádce s evakuací do bezpečí. Ministerstvo upřesnilo, že kvůli neutichající palbě nelze zorganizovat záchranu plavidla.

Mluvčí ministerstva obrany samozvané Doněcké lidové republiky Eduard Basurin pak podle ruské agentury Interfax sdělil, že v mariupolském přístavu hoří turecká loď, která se plaví pod vlajkou Dominikánské republiky s 12 ukrajinskými občany na palubě. Basurin v této souvislosti prohlásil, že ukrajinští nacionalisté, kteří kontrolují přístav, si uvědomují "blízkost své porážky" a "záměrně ničí infrastrukturu včetně zahraničních lodí".

Válka některé ukrajinské rodiče inspirovala při pojmenování potomka

v Kyjevě a na jihu země pojmenovali dva novorozence na počest přenosných protitankových řízených střel Javelin. Chlapec z Vinnycké oblasti se tak jmenuje Jan Dževelin a holčička z Kyjeva Džavelina, uvedla dnes agentura Unian.

"Při výběru jména novorozence hledí rodiče především na následující faktory: rodinné tradice, módní vlny, národnostní, náboženské a dokonce politické názory rodičů. Pro některé při výběru jména potomků rozhodující roli sehrála válka, ve které Ukrajinci již druhý měsíc bojují za nezávislost a svrchovanost naší vlasti," poznamenalo ministerstvo.

Protitankové střely Javelin, které ukrajinským vojákům dodávají Spojené státy, si již vysloužily přezdívku "zabiják tanků". Rusové od vpádu na Ukrajinu před 41 dny přišli již o 656 tanků a 1858 obrněných vozidel, tvrdí ukrajinský generální štáb. Tento údaj ale nelze ověřit z nezávislých zdrojů.

Jména novorozenců zaujala i britskou stanici BBC, která se o nich zmínila ve své on-line reportáži o válečném dění. Přisoudila ale inspiraci rodičů britské protiletecké střele, která také nese název Javelin (oštěp) a v britské výzbroji nahradila starší typ Blowpipe (foukačka).

Izraelský premiér odsoudil masakr v Buči, Rusko nezmínil

Izraelský premiér Naftali Bennett dnes odsoudil zabíjení civilistů v ukrajinském městě Buča, ale nepřipsal odpovědnost za masakr ruským silám. Ministr zahraničí Jair Lapid krátce nato uvedl, že ruské síly spáchaly válečné zločiny proti civilistům. Informuje o tom agentura Reuters, podle níž vyjádření šéfa diplomacie značí zintenzivnění izraelské kritiky ruského vpádu na Ukrajinu.

"Záběry a svědectví z Ukrajiny jsou strašné. Ruské síly spáchaly válečné zločiny na bezbranném civilním obyvatelstvu. Tyto válečné zločiny důrazně odsuzuji," uvedl Lapid.

Zabíjení civilistů v Buči odsoudil před ním i izraelský premiér Bennett, ale vinu přímo nepřipsal ruským jednotkám. "Jsme šokováni strašnými obrázky z Buče - strašnými scénami - a odsuzujeme je. Utrpení ukrajinských občanů je nesmírné a my děláme vše, co můžeme, abychom pomohli," uvedl izraelský premiér. Zároveň vyzdvihl, že Izrael zřídil polní nemocnici na západní Ukrajině s tím, že na ni "všichni Izraelci mohou být hrdí", píše list The Times of Israel.

Izrael je ve své kritice ruského počínání na Ukrajině zdrženlivý a odkazuje se přitom na Bennettovy snahy zprostředkovat mír. Zároveň si Izrael chce zachovat otevřené komunikační kanály s ruskou armádou v Sýrii, kde podniká nálety proti objektům využívaným Íránci.

Lapidovo vyjádření je dosud nejostřejší kritikou Ruska v souvislosti s děním na Ukrajině z úst vrcholného izraelského politika. Zpravodajský server Walla s odkazem na vysoce postaveného izraelského diplomata uvedl, že Lapidovo rozhodnutí obvinit Rusko z válečných zločinů bylo koordinováno s premiérem, souviselo se záběry z Buče a mělo za cíl více sjednotit izraelský postoj s přístupem západních států. "Bylo eticky a diplomaticky správné to udělat," uvedl zdroj k vyjádření izraelského ministra zahraničí. Zda Lapidův komentář představuje politický obrat, jenž povede k plné izraelské podpoře Ukrajiny, nebo jde o jednorázovou reakci, podle The Times of Israel není jasné.

Snímky zavražděných civilistů, některých se svázanými rukama, po odchodu ruských sil z Buče vyvolaly celosvětové pobouření. Podle Kyjeva jde o důkaz, že se Rusko na Ukrajincích dopouští genocidy. Moskva odpovědnost za události v Buči odmítla a tvrdí, že se ji Kyjev pokouší očernit.

Události v Buči vyvolaly v Bennettově široké vládní koalici rozporuplné reakce. Jeden z liberálních ministrů označil zabíjení tamních civilistů za ruský válečný zločin, zatímco jiný, pravicový partner, navrhl, aby se přihlédlo k ruským protiargumentům, píše agentura Reuters.

