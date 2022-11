Výbuch v Polsku asi zavinila raketa ukrajinské obrany, shoduje se Západ

Kyjev/Varšava/Nusa Dua/Moskva - Úterní výbuch v polském pohraničí podle Varšavy a NATO patrně způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany namířená proti ruské raketě při rozsáhlém ostřelování ukrajinského území. I v případě, že se tento původ incidentu u ukrajinsko-polských hranic potvrdí, odpovědnost leží na Moskvě, shodují se západní činitelé a Kyjev. Moskva uvedla, že vzdušnými údery mířila pouze na ukrajinské území a k ukrajinsko-polské hranici se útoky dostala nejblíže na 35 kilometrů.

Polsko a další státy NATO se od úterního večera snažily zjistit původ rakety, která v úterý odpoledne dopadla na polskou vesnici Przewodów u hranic s Ukrajinou, kde zabila dva lidi. Kyjev a někteří američtí představitelé nejprve uváděli, že na území členského státu NATO dopadla ruská raketa. Tuto verzi následně za nepravděpodobnou označili například americký prezident Joe Biden, polský prezident Andrzej Duda, generální tajemník Severoatlantické aliance Jens Stoltenberg, turecký prezident Recep Tayyip Erdogan či belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová. Francouzský prezident Emmanuel Macron uvedl, že do Polska dopadly střely dvě.

Biden v noci na dnešek prohlásil, že je "nepravděpodobné", že by byla raketa vypálená z Ruska. Tři nejmenované americké zdroje agentury AP předtím uvedly, že mohlo jít i o ukrajinskou střelu, která se snažila sestřelit ruské rakety během masivního ostřelování. Podle zdroje agentury Reuters ze Severoatlantické aliance řekl také Biden na jednání zástupců G7 a NATO, že výbuch způsobila střela ukrajinské protivzdušné obrany.

Raketu, nejspíš typu S-300 vyrobenou v Rusku v 70. letech, patrně vystřelila ukrajinská protivzdušná obrana, řekl dnes Duda. Nic podle něj nenasvědčuje tomu, že šlo o úmyslný útok. Pravděpodobně se tak jednalo o nehodu. Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko možná po úterním incidentu nakonec nebude muset aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy. To by znamenalo, že členové NATO zahájili formální konzultace o tom, zda existuje pro Polsko hrozba a jakým způsobem jí lze čelit.

Ruské ministerstvo obrany dnes uvedlo, že podle snímků z místa výbuchu v Polsku patří úlomky ukrajinské raketě S-300 a ze strany Západu a Ukrajiny jde o provokaci. Rakety S-300 používají obě strany. Ačkoliv jsou určeny k sestřelování vzdušných cílů, Rusko je podle analytiků v nynější fázi války proti Ukrajině používá k ostřelování pozemních cílů, protože zřejmě již vyčerpalo zásoby vhodnějších zbraní. Rakety S-300 se při palbě na pozemní cíle vyznačují značnou nepřesností.

Raketa na polskou vesnici dopadla v den, kdy Rusko při nové vlně vzdušných útoků udeřilo na města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině. Podle Kyjeva se jednalo o nejrozsáhlejší útoky vůči energetické síti od 24. února, kdy Moskva zahájila invazi.

Pokud nese někdo vinu za "incidenty s raketami", tak je to Rusko, řekl agentuře Reuters představitel ukrajinské prezidentské kanceláře Mychajlo Podoljak. "Podle mého názoru se musíme držet jediné logiky. Válku začalo a vede Rusko. Rusko na Ukrajinu masivně útočí řízenými střelami," uvedl Podoljak.

"Není to chyba Ukrajiny, konečnou odpovědnost nese Rusko, neboť pokračuje ve své nelegální válce proti Ukrajině," argumentoval v podobném duchu Stoltenberg.

Představitelé zemí skupiny G7 a Severoatlantické aliance nabídli Polsku pomoc s vyšetřováním výbuchu rakety, řekla šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Německo nabídlo Varšavě pomoc s protivzdušnou obranou země. Čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo zainteresované strany ke klidu a umírněnosti.

O incidentu na polském území dnes mluvil český ministr zahraničí Jan Lipavský se šéfem polské diplomacie Zbigniewem Rauem. Česko podporuje Polsko v prošetření výbuchu, země budou spolupracovat na posilování bezpečnosti Evropské unie a NATO, uvedl Lipavský na twitteru.

Ukrajina žádá Polsko o přístup na místo úterní exploze a společné vyšetřování

Ukrajina žádá Polsko, aby ji zahrnulo do vyšetřování úterního incidentu, kdy v obci ve východní části Polska po zásahu rakety ruské výroby zahynuli dva lidé. Kyjev také požaduje, aby mu Polsko neprodleně poskytlo na místo, kam střela dopadla, přístup. S odvoláním na vyjádření tajemníka ukrajinské bezpečnostní rady Oleksije Danilova o tom informovala agentura Unian.

Polský prezident Andrzej Duda dnes k úternímu incidentu sdělil, že raketu s vysokou pravděpodobností vystřelily ukrajinské síly, které se bránily ruským vzdušným útokům. Doplnil, že na Polsko nejspíše dopadla nešťastnou náhodou. Tajemník ukrajinské bezpečnostní rady Danilov dnes ale na twitteru uvedl, že Ukrajina má důkazy o ruském pozadí události.

"Jsme připraveni předat důkazy, které máme o ruské stopě. Očekáváme také od našich partnerů informace, na jejichž základě dospěli k závěru, že šlo o střelu ukrajinské protivzdušné obrany," napsal Danilov.

Verzi, že raketa nebyla vypálena z Ruska, podpořil také americký prezident Joe Biden. Rusko odmítá, že by mělo s incidentem cokoli do činění. Mnozí světoví představitelé ale poukazují na to, že by se nestal, kdyby nebylo války na Ukrajině, kterou Rusko rozpoutalo.