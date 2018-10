V rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku vybuchl 22. září 2018 po poledni plyn. Jeden člověk zemřel, dva zraněné lidi převezli záchranáři do nemocnice. Sutiny domu prohledávají kynologové se psy, poškozeno je i několik domů v okolí. Z důvodu bezpečnosti byli evakuováni obyvatelé čtyř ulic, jde o zhruba dvacítku domů, řekla ČTK mluvčí krajských hasičů Vladimíra Hacsiková.

Mostkovice (Prostějovsko) - Mohutný výbuch v rodinném domě v Mostkovicích na Prostějovsku, při kterém 22. září zemřel majitel nemovitosti, poškodil v obci dalších pět desítek budov. Škody jdou podle předběžného sčítání do desítek milionů korun. ČTK to dnes řekl starosta Mostkovic Jaroslav Peška. Rodinný dům, v němž explodovala zatím neznámá látka, byl už srovnán se zemí a další dva značně poškozené domy v sousedství čekají na verdikt statika.

Mostkovice s Olomouckým krajem vyhlásily veřejnou sbírku na pomoc lidem, kteří přišli o střechu nad hlavou.

Vedoucí kanceláře obecního úřadu v Mostkovicích Magdaléna Všetičková ČTK řekla, že podle prvotního sčítání škod bylo v obci výbuchem poničeno 53 objektů. "Jeden dům už byl zbourán. U jedné dřevostavby je jasné, že také půjde celá k zemi. U dvou zděných domů, ve kterých bydlely tři rodiny, se stále čeká na soudní znalecký posudek statika. S největší pravděpodobností i tyto domy budou muset jít k zemi," uvedla Všetičková.

Tlaková vlna na domech v okruhu několika stovek metrů od epicentra výbuchu poškodila nejen střechy či okna, ale podle starosty značně poničila také interiér, kterým se prohnala. "Poškozená jsou často například futra a dokonce i nábytek," podotkl Peška. Škody způsobené výbuchem na jednotlivých domech a jejich vybavení se podle něj často pohybují ve stovkách tisíc korun.

Ne všichni majitelé poničených domů ale můžou počítat s finanční náhradou pojišťovny. Někteří obyvatelé Mostkovic si už podle starosty postěžovali, že pojišťovny jim zaplatily zlomek vzniklé škody.

"Někteří lidé měli pojistky už staršího data, kdy do nich nebyly výbuchy a pády letadel zahrnuty. Začalo se to do nových pojistek přidávat až po roce 2011. Pak jsou lidé, kteří mají pojištěny jenom domácnosti a nemají pojištěny nemovitosti. Někteří lidé nemají vůbec pojistky," podotkla Všetičková, podle které pojistku neměla uzavřenou jedna z rodin, která po výbuchu přišla o dům.

Prostějovská radnice hned po neštěstí nabídla lidem z Mostkovic, kterým exploze vážně poškodila domy, náhradní ubytování. Nabídku podle mluvčí radnice Jany Gáborové tehdy využily dvě rodiny. Jedna z rodin tento týden podle Pešky přijala novou nabídku Mostkovic a přestěhuje se do obecního bytu. "Můžou v něm bydlet tak dlouho, jak uznají za vhodné," podotkl starosta.

Zářijový výbuch v rodinném domě v Mostkovicích vyšetřuje policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Příčina exploze zatím není jasná. Objasnit by ji měly expertizy, zpracování však může trvat několik týdnů až měsíců. Podle svědků byl na místě ještě dlouho po explozi cítit plyn. Výbuch byl tak silný, že byl slyšet v Prostějově pět kilometrů daleko.