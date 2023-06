Výborný: Výrazná deregulace trhu s konopím by zatížila státní rozpočet

Praha - Lidovci jsou podle předsedy poslaneckého klubu Marka Výborného ostražití kvůli možnosti výrazné deregulace konopí. Zatížilo by to podle něj státní rozpočet, protože Česko není připravené na náklady například s preventivními programy. Výborný, který je také kandidátem KDU-ČSL na nového ministra zemědělství, to řekl novinářům po dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Předsedové stran vládní koalice mají dnes o regulaci trhu s konopím jednat i s národním protidrogovým koordinátorem Jindřichem Vobořilem. Vobořil na sociální síti uvedl, že chce prezentovat regulaci trhu a přístup ke konopí, který není postavený na prohibici.

Lidovci podle Výborného něj mají problém s návrhy, které směřují ke vzniku "konopných klubů", které by ČR posunuly v této oblasti až za úroveň Nizozemska. "To je něco, co je těžko akceptovatelné," řekl. Není ale podle něj přijatelné, aby byli kriminalizovaní lidé, kteří si pěstují například čtyři rostliny konopí, ze kterých dělají masti. "Výrazná deregulace trhu s konopím by výrazně zatížila i státní rozpočet," řekl. Podle něj ČR není připravená na náklady s preventivními programy nebo například na adiktologii.

Svůj návrh na regulaci konopí chce prezentovat i Asociace bezpečného konopí, která zastupuje výrobce, distributory výrobků z konopí. Týká se to i výrobků s látkou CBD. Podle asociace není potřeba přísněji regulovat tradiční potraviny s obsahem CBD a dalších neomamných kanabidoidů s dávkování do 50 miligramů nebo na jeden miligram na kilogram hmotnosti uživatele. Potraviny s vyšším obsahem by podle ní měly být v plánované kategorii psychomodulačních látek, což by mělo být součástí legislativy, kterou připravuje Vobořil.

Podle Vobořila by se i potraviny s CBD mohly dostat mezi tyto látky. Prodej výrobků by se přísně reguloval. Produkty by byly dostupné jen u pultů s obsluhou a koupit by si je nemohli lidé pod 18 let. Stanovilo by se také to, kolik dané látky by mohl výrobek obsahovat.

Ministerstvo zemědělství v dubnu uvedlo, že se připravuje zákaz prodeje látek s CBD, jako jsou různé tinktury, oleje nebo bonbony, zatím k němu ale nepřistoupilo. Podle asociace by tradiční extrakty neměly být považované za potraviny. Ministerstvo k zákazu uvádělo, že právě výrobky s CBD patří do kategorie takzvaných nových potravin a musí projít prověřením Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA).